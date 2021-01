Slik takler hunden minusgradene: – Man bør tenke seg nøye om

Hunder må ut uavhengig av været, og noen steder i Norge er det godt nedenfor minus 20 grader – da bør du passe godt på bestevennen din.

Hvert år ser Torill Moseng, veterinær og president i Den norske veterinærforening, hunder med forfrysningsskader.

– I verste fall må vi fjerne deler av for eksempel øret eller pungen til hannhunder, som er noen av de spesielt utsatte områdene, forteller hun.

Hvor godt hunden tåler kulde er svært individuelt og avhenger av rase, alder, størrelse, helsetilstand med mer.

Mens noen raser har mye underull og godt hornlag, det ytterste laget under potene, har andre raser, valper og eldre hunder ofte dårligere beskyttelse.

– Når gradestokken kryper under null bør man tenke gjennom hva slags hund man har og vurdere tiltak. Under -10 grader bør man være forsiktig!

Moseng mener den beste regelen å huske er følgende: Fryser du, fryser trolig hunden også.

Dette må du se etter

Når det er kaldt bør du unngå lange turer. Gå heller kortere og flere turer i løpet av dagen. Tenk hvor du skal gå og se etter følgende tegn om hunden din fryser:

Løfter poter

Har halen tett inntil kroppen

Krymper seg sammen, skjelver eller rister

Klynker eller piper

Forsøker å søke le eller oppsøker varmere steder, som inntil eier eller bygninger

Moseng minner om at noen hunderaser fryser lenge før temperaturen kryper under null grader.

– Noen raser, med lite eller ingen underull i pelsen og dårlig hornlag, kan trenge dekken når det er plussgrader også. Hos små hunderaser synker kroppstemperaturen mye raskere enn hos store raser, forteller veterinæren.

Største konsekvens er forfrysningsskade, og det er spesielt ører, hale, poter og hannhundens pung som er utsatt. Ved forfrysning kan hunden bli var på at du tar på områdene, bli bleke og blålige. Sistnevnte er ikke alltid lett å se.

– Er man usikker på om hunden har fått forfrysningsskade, må du få den raskt innendørs og kontakte veterinær, oppfordrer Moseng.

Slik får hunden det godt på tur

For å beskytte hunden mot vær og vind, anbefaler Moseng at eiere bruker dekken og potesokker på kjæledyret.

– Husk at det er stor forskjell på funksjonen av klær. «Moteklær» er ikke alltid varme, her må du sjekke at klærne har en god funksjon.

Videre oppfordrer hun til å bruke potesokker, særlig der det er salt og grus.

– Noen raser har dårlig hornlag under potene og kan ha hudsykdommer med sår og infeksjoner – da er salt og grus ekstra vondt å gå på. Hunder bør alltid ha på sokker når det er kaldt eller det er salt og grus på veien. Husk også at raser med hår mellom potene må ha sokker for å unngå is mellom tærne.