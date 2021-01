Druknet mens han brøytet isbane – nå strømmer støtten inn

Motorsportentusiaster over hele landet gir nå penger til de etterlatte etter at ildsjelen Trond Bjerkestuen druknet.

Bjerkestuen var en lokal helt som i årevis brøytet isbanen på Losna ved Tretten i Gudbrandsdalen til glede for både bilmiljøet og utrykningsetatene som har brukt banen til glattkjøring.

TV 2s seere ble kjent med ham for to år siden. Da hadde han akkurat klart å redde seg ut på isen etter at traktoren hans hadde gått gjennom isen. Han fortalte om dramaet hvor han så siste rest av Massey Ferguson-emblemet gli ned i mørket.

Han var klar over at innsatsen han gjorde var risikabel.

– Man må utsette seg littegrann for fare, skal man få til dette, sa han til TV 2 da.

Fikk støtte fra lokalbefolkningen

Den gangen spleiset bygdefolket på ny traktor.

Men natt til tirsdag gikk det helt galt under brøytingen på isen. Traktoren brøt igjennom isen uten at Bjerkestuen rakk å komme seg ut.

Nå vitner et hav av blomster og lys utenfor kafeen han startet om at mange har satt pris på innsatsen hans.

– Han var alltid blid, forteller Ottar Nordsletten som har reist fra Brøttum for å tenne lys.

– Han har jo fått folk i fra hele Norge til å bruke isbana si.

– Trond betydde mye for mange, for hele Tretten, sier Berit Høybakken.

Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp), forteller forteller om både en familie og en bygd som er i sorg over å ha mistet en ildsjel.

– Han var jo en utrolig idérik og initiativrik kar som trodde på det han drev med og ikke ga seg. Han gjort veldig mye for mange, sier ordføreren.

ILDSJEL: Ordfører i Øyer, Jon Halvor Midtmageli (Sp), forteller om en bygd i sorg. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2.

– Jeg er målløs

Jonny Tangen fra Fåberg er en av de mange som Bjerkestuen har betydd en forskjell for, helt fra barndommen. Nå har han startet en innsamlingsaksjon for å gjøre det litt lettere for de etterlatte.

– Trond brydde seg ikke så mye om det gikk i pluss eller minus, så lenge folk hadde det gøy, sier Tangen.

BRØYTER: Trond Bjerkestuen har i en årrekke sørget for å lage isbane for ungdom og utrykningsetatene på Losna ved Tretten. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Jeg tenkte først og fremst at vi kanskje klarte femti tusen kroner for å i hvert fall kunne gi Trond en verdig begravelse.

Men til nå er det kommet inn over en halv million kroner fra motorsportsinteresserte over hele landet.

– Altså, jeg er målløs. Det viser jo hvor ekstremt flott miljø han hadde rundt seg og hvor mange som nå vil gi noe tilbake, sier Tangen.