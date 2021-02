Dette er årets «Ex on the Beach»-gutter

Ex on the Beach velger å holde seg innenlands i år og har derfor flyttet konseptet til en luksushytte i den norske fjellheimen.

Produksjonen har hentet inspirasjon fra USA, der de tidligere har hatt et lignende konsept under navnet «Love on the Peak».

Deltakerne er håndplukket fra tidligere sesonger av både «Ex on the Beach», «Paradise Hotel» og «Singletown».

Ulrik Giske (29)

ULRIK GISKE: Salgskonsulent bosatt i Oslo. Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

Ulrik Giske var med på «Ex on the Beach» i 2019, der han hadde en flørt med reality-kollega Siv Meyer. Flørten forgikk en stund på hjemmebane, men utviklet seg tilsynelatende aldri til et forhold.

I fjor ble det derimot kjent at Giske hadde vært på date med Vita Mashadi.

Johannes Magnussen (24)

Johannes Magnussen: Student bosatt i Oslo. Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

Johannes Magnussen var med på «Paradise Hotel» i 2020. Der snakket han varmt om både hjemstedet Melbu og eget utseende.

Etter deltakelsen kom han rett hjem til pandemi og koronarestriksjoner. Nå er han klar for fest.

Mario Riera (22)

MARIO RIERO: Influenser bosatt i Bergen. Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

Mario Riera var med på «Paradise Hotel» i 2019. I løpet av programmet utviklet det seg en flørt med reality-kollega Sofie Karlstad og de to ble senere et par. Det ble imidlertid slutt etter et halvt år.

Siden den gang har han lagt flere reality-deltakelser bak seg; «Ex on the Beach», «71 grader nord» og «Ex and the City».

Marius Hammer (24)

MARIUS HAMMER: Servicemedarbeider bosatt i Tromsø. Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

Marius Hammer var deltaker i høstens sesong av «Singletown», et konsept hvor en rekke kjærestepar flytter inn i to leiligheter i Oslo. Parene splittes og blir på hver sin side fristet og utfordret til å leve singellivet.

Hammer sjekket inn sammen med kjæresten Mariell Trældal, men endte i løpet av oppholdet opp med å ha sex med Irina Bjørnhaug.