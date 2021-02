Hun sa opp NASA-jobben for å flytte hit – nå kommer hun ikke inn i Norge

– Jeg er virkelig, virkelig frustrert over hele denne situasjonen. Jeg har brukt måneder på å forberede meg til å komme til Norge og gifte meg med mannen jeg elsker — og som barna mine er så glade i, skriver amerikanske Danette Kessler (39) i en melding til TV 2.

– Jeg har grått så mange netter, men nå er jeg bare rasende, fortsetter hun.

Kessler har allerede sagt opp leieforholdet i USA, sagt opp NASA-jobben, solgt eiendelene sine og nøye planlagt flytteprosessen til Norge, som skulle starte 8. februar.

I to måneder har hun jobbet for å kunne ta med jobben til Norge, frem til hun finner en ny jobb her.

Fikk tillatelse til å ta med jobben

– Jeg jobber for NASA som astrofysiker, og etter noen anstrengende måneder med å få tillatelse fra direktøren, kontraetterretning, IT, masse papirarbeid og opplæring, fikk jeg endelig tillatelse til å jobbe eksternt fra Norge.

Men med de nye innreiserestriksjonene, frykter de nå at dette – og det planlagte bryllupet deres 20. mars – går i grus.

Fordi paret kun er forlovet, og ikke har rukket å gifte seg, får hun og barna hennes ikke komme inn til Norge som planlagt.

– Det virker som regjeringen har mistet bakkekontakten fullstendig, sier forloveden André Eide (35), som venter på at Kessler og barna hennes skal flytte hjem til ham i Leirvik i løpet av våren.

Skiller mellom ekteskap og kjærestepar

Eide er bare én av 7000 medlemmer i Facebook-gruppen «Oss med familie eller kjæreste i utlandet under Covid-19 2020».

Mange av disse har nå uttrykt en stor frustrasjon etter at de skjerpede innreiserestriksjonene ble offentliggjort onsdag kveld.

Følgende grupper får ikke lenger adgang til riket: Utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)

Familiemedlemmer som ikke er nærmeste familie, både for EØS-borgere og andre. Det vil si at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk.

Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

Utlendinger som skal arbeide med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt krav om oppholdstillatelse.

Spesielt mange mener det er urettferdig at regjeringen skiller mellom ekteskap og kjæreste- og forlovelsesforhold.

For ifølge regjeringen gjøres det unntak for nære familiemedlemmer i reglene:

Nære familiemedlemmer til personer som er bosatt i Norge, det vil si ektefelle/registrert partner/samboer, mindreårige barn eller stebarn, foreldre eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn.

Mens familiemedlemmer som kjærester, besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på besøk i Norge.

Ba bedrifter være forberedt

Under pressekonferansen onsdag ettermiddag ba statsminister Erna Solberg (H) bedrifter være forberedt på at dette vil bli utfordrende.

– Vi har hele tiden gjort innstramminger og lettelser i tråd med hvordan smittesituasjonen har utviklet seg, og når den mer smittsomme varianten av koronaviruset nå sprer seg, ser vi oss nødt til å innføre de strengeste innreiserestriksjonene vi har hatt siden mars i fjor, sa hun, og fortsatte:

– Vi må begrense antallet tilreisende til Norge så mye som vi kan for en begrenset periode. Jeg forstår at dette vil få store konsekvenser for mange mennesker, men dette er nødvendig for å begrense risikoen for importsmitte, sa statsministeren på pressekonferansen.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) la særlig vekt på utenlandske arbeidstakere i sin uttalelse:

– Vi vil ha et godt samarbeid med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger innenfor et strengt regime, og for å kunne justere tiltakene hvis det er nødvendig, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Oppriktig forbanna

– Regjeringens formuleringer gjør meg oppriktig forbanna, ærlig talt, sier André Eide, og fortsetter:

– Man får ikke være sammen med de man er glad i, men i stedet legger de til rette for arbeidsinnvandring, det er det mange som får blø for. Og det synes jeg ikke man skal finne seg i.

Han spør:

– Hvorfor skal de skille mellom gifte og ugifte på denne måten?

Han har selv forsøkt å kontakte koronatelefonen, der han skal ha blitt satt i kø for tilbakeringing. De ringte ifølge Eide aldri tilbake. I tillegg har han prøvd å kontakte UDI, men heller ikke der kom han gjennom.

– Vi har veldig strenge regler

TV 2 spurte Justisdepartementet om hvorfor det skilles mellom gifte par og kjærestepar.

– Utgangspunktet er at vi har veldig strenge regler. Hovedregelen er at man ikke får komme til Norge, med mindre det er klare definerte unntak, sier statssekretær Hilde Barstad (H).

– Likevel har regjeringen gjort unntak for blant annet gifte par. Hvorfor ikke forlovede eller kjærester?

– Det er strenge regler, men vi gjør det for å få kontroll så raskt vi klarer. Fjernnære familiemedlemmer er ikke blant de som får komme inn til Norge nå, men vi har sagt at disse innreiserestriksjonene skal gjelde i to uker. Og så vil vi komme tilbake til hvilke vi vil åpne opp for, sier hun.

– Kjærester blir forskjellsbehandlet

TV 2 har også snakket med flere andre i Facebook-gruppen, som forteller om lignende utfordringer. Over 80 av dem har nå opprettet en kampanje på sosiale medier i håp om at regjeringen skal endre reglene.

– Det er mange som har seriøse forhold på likt nivå som ektepar, men gang på gang blir kjærester forskjellsbehandlet. Vi jobbet hardt for å få en likestilling mellom gruppene i fjor sommer, sier administratoren i gruppen.

Alle har til felles at de ikke er gift med deres partner, noe som medfører at vedkommende ikke kan komme inn i landet, med mindre de har barn sammen.

BRYLLUPSPLANER: André Eide hadde sett fram til å gifte seg med sin amerikanske forlovede 20. mars, men nå står det i fare for å gå i vasken. Foto: Privat

André Eide og de andre i kampanjen håper nå at regjeringen kan se hvor mange enkeltmennesker det går utover.

Kunne giftet seg digitalt

Dersom forloveden hans hadde bodd i en annen amerikansk stat enn Alabama, kunne de ifølge Eide giftet seg digitalt, noe som ville gjort at hun ville slippe inn til Norge uten problemer.

– Men ett sted må regjeringen sette grensen?

– Ja, selvfølgelig, og jeg forstår at noen alltid vil prøve å utnytte et system, men da kunne det heller være et strengere krav til dokumentasjon. Dette rammer tusenvis av mennesker, sier Eide.

Eides forlovede, Danette Kessler, har jobbet for å ordne skoleplass til sønnen i Norge, og gi de yngste barneskoleundervisning fra USA.

– Jeg forstår at myndighetene må beskytte befolkningen etter beste evne, også selv om man ikke støtter alle tiltakene. Men å nekte og begrense kjære og familie fra å se hverandre synes jeg imidlertid misbruk av makt og kontroll, sier Kessler.