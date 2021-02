Dette er årets «Ex on the Beach»-jenter

«Ex on the Beach», som tidligere ble spilt inn på Mauritius og i Brasil, har i år valgt å gjøre en vintervri på konseptet sitt. Snart begynner «Ex on the Beach - Afterski» å rulle på skjermen.

Deltakerne har du muligens sett før - de er nemlig håndplukket fra tidligere sesonger av både «Ex on the Beach» og «Paradise Hotel».

De drøye intervjuene med deltakerne kan du se i videovinduet over.



Yasmine San Miguel (22)

YASMINE SAN MIGUEL: Influenser bosatt i Oslo Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

Yasmine San Miguel var med på «Paradise Hotel» i 2020. Der hadde hun et ambivalent forhold til den omstridte deltakeren Even Kvam, der de gikk fra å være fiender til å gå til sengs sammen.

I etterkant av reality-deltakelsen fikk hun seg en mental knekk, noe som endte med at hun flyttet hjem til foreldrene sine for en periode.

Nå er hun klar for å begi seg ut på reality-eventyret nok en gang.

Monica «Moccababe» Gaustad (41)

MONICA GAUSTAD: Frisør bosatt i Oslo. Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

«Moccababe» var med på «Ex on the Beach» i 2019. Der hun kom inn som eksen til Richard Liedholm.

I ettertid har hun figurert i spin off-serien «Ex and the City», der vi blant annet har fått se henne date en 20 år yngre mann.

Victoria Hammer (23)

VICTORIA HAMMER: Barsjef bosatt i Oslo. Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

Victoria Hammer var med i samme «Ex on the Beach»-sesong som «Moccababe». Hun forteller at siden den gang har hun hatt et turbulent av og på-forhold som hun nå ønsker å sette en strek over.

Endelig skal hun ta fatt på singellivet.

Helene Hima (25)

HELENE HIMA: Barne- og ungdomsarbeider bosatt i Oslo. Foto: discovery+/Toke Mathias Riskjær.

Helene Hima var deltaker i den aller første norske versjonen av «Ex on the Beach» tilbake i 2018. I høst kunne vi se henne på «71 grader nord», sammen med Mario Riera (22). Der fikk vi se henne ha et aldri så lite uhell.

I tillegg har hun vært en av profilene i «Ex and the City», der seerne har fått være med på noen mer eller mindre mislykkede Tinder-dater.