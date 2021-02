Konkurransen i bilbransjen har aldri vært tøffere – og noe av det som henger aller høyest er posisjonen som verdens største bilmerke.

Fram til 2008, var det ikke mye spenning rundt dette. Amerikanske General Motors (GM) var nemlig størst i 77 år, inntil Toyota kom og snappet tittelen det året.

Siden har det vært Toyota, GM (ett år) og Volkswagen som har stukket av med seieren.

De siste fire årene har Volkswagen vært størst, men i 2020 ble de vippet av pinnen. Da slo nemlig Toyota tilbake, og gikk til topps igjen.

Begge rygget tilbake

Det skjedde i et år som var temmelig uvanlig, også for bilbransjen. Korona-pandemien preget bilsalget over hele verden. Fabrikker ble stengt, økonomien stupte i en rekke land, og mange kunder fikk kalde føtter.

Både Toyota og Volkswagen hadde svakere salg i 2020 enn året før. Totalt sett endte Toyota på 9,53 millioner biler, det var en nedgang på 11 prosent.

Volkswagen rygget enda mer tilbake. Minus 15 prosent gjorde at de endte på 9,31 millioner biler. Dermed altså drøyt 200.000 færre eksemplarer enn Toyota.

De har bestemt seg, skal bli verdens største bilmerke

En omfattende satsing på elbiler preger nå Volkswagen-konsernet. Det kan helt klart komme til å påvirke salgsvolumet de neste årene. Foto: NTB Scanpix

Slår tilbake, men...

Noe av forklaringen på dette er Volkswagens sterke stilling i Europa. Bilsalget i EU-landene falt hele 24 prosent i fjor. Det rammet Volkswagen hardt. I USA var nedgangen "bare" 15 prosent. Det ga solid fordel for Toyota som er store i USA. I dette markedet har Volkswagen på sin side slitt tungt i mange år og har et mye lavere volum.

Blant analytikerne er det ventet av Volkswagen vil slå tilbake i 2021 og sannsynligvis passere Toyota igjen. Men ser vi noen år frem i tid, er det ikke sikkert det vil fortsette.

Viktig nyhet: Les mer om RAV4 ladbar hybrid her

SUV-en RAV4 i ladbar hybridutgave er nå Toyotas bestselger i Norge. Etter mange år med ikke-ladbare hybrider, satser også Toyota nå på denne teknologien.

Hva skjer i Kina?

Volkswagen-konsernet har nemlig vært tydelige på at de ikke for enhver pris ønsker å jage volum. I stedet vil de endre fokus, til å tjene mer penger per solgte bil. Overgangen til elbiler spiller også inn her. Det krever store investeringer i forkant, før man kan begynne å profitere på satsningen. Da blir også gode marginer på eksisterende modeller ekstra viktig.

Det knytter seg også usikkerhet til det kinesiske markedet. Dette er nå verdens største personbilmarked. Kina er også det største markedet for Volkswagen. Toyota er langt mindre her, men har ambisjoner om å øke salget sitt kraftig i årene fremover. Det skal de klare blant annet gjennom å introdusere flere elbiler og SUV-er.

Overlegent i Norge

Her hjemme er det liten tvil om hvem som er størst. Her er VW-konsernet representert med merkene Volkswagen, Audi, Skoda og Seat. Toyota har på sin side Toyota og Lexus.

VW, Audi og Skoda endte alle på topp 10 i Norge i fjor. Tar vi med Seat-salget i tillegg (975 eksemplarer) ender vi totalt sett på 37.721 biler for konsernet.

Toyota og Lexus er langt bak dette. Til sammen solgte de to merkene 13.501 biler i Norge i fjor.

Dette ble de mest leste biltestene i 2020

Video: Dette blir en spennende nykommer fra Toyota

df