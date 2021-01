Solvik-Olsen blir pekt på som ny fylkesleder i Oslo Frp

Solvik-Olsen fikk jobben med å rydde opp i Oslo Frp etter at daværende fylkesleder Geir Ugland Jacobsen ble ekskludert fra partiet i fjør høst.

Den tidligere samferdselsministeren leder interimstyret som nå forbereder et nytt årsmøte og valg på ny ledelse 6. mars.

Nå tyder mye på at Solvik-Olsen selv tar over og velges til leder på årsmøtet.

– Jeg kan ikke kommentere prosessen i Oslo, sier Solvik-Olsen.

– Men det er jo en tillitserklæring for den jobben jeg gjør i Oslo hvis folk snakker fint om meg og vil ha meg som ny leder, sier han til TV 2.

Tidligere leder i Oslo Frp, Tone Ims Larsen sier til TV 2 at det er stor sannsynlighet for at at Solvik-Olsen blir valgt som fylkesleder på årsmøtet.

- Hvorfor tror du det?

- Ingen andre navn er spilt inn, noe som ville vært naturlig så sent i prosessen. Så jeg regner med at han tar over, sier Ims Larsen.

– Solvik-Olsen har høy troverdighet og god støtte i organisasjonen, sier hun.

Samlende kandidat

Tidligere lederkandidat i Oslo Frp, Andreas Meeg-Bentzen, sier at han ikke kjenner til at Solvik-Olsen er lederkandidat.

– Men han kan være en samlende kandidat. Jeg har stor tro på han, sier Meeg-Bentzen til TV 2.

TV 2 får bekreftet at valgkomiteen så langt ikke har fått inn konkrete forslag til ny fylkesleder. Fristen for innspill er 27. februar.

Har meldt seg inn i Oslo Frp

Solvik-Olsen har ikke tidligere vært aktuell som lederkandidat, fordi han har vært medlem av Rogaland Frp.

Ketil Solvik-Olsen kan bli leder i Siv Jensens fylkeslag. Foto: Berit Roald / NTB

Men nå bekrefter Solvik-Olsen selv til TV 2 at han har meldt overgang fra Rogaland til Oslo, og Vestre Aker Frp,

– Med den oppgaven jeg ble tillagt, tenkte jeg det var riktig å vise at jeg bor i deres eget fylke, kommenterer han.

Det vakte oppsikt da den profilerte Frp-politikeren og tidligere nestlederen sa fra seg førsteplassen på nominasjonslisten i Rogaland, men takket ja til å stå på sjetteplass.

– Det påvirker ikke min plass på Rogaland Frps stortingsvalgsliste. Jeg stiller ikke til stortingsvalget for Oslo, sier han.

– Betyr det at du fortsatt vil bruke tid og engasjement i Oslo Frp framover?

– Det er ganske naturlig at man står oppført i lokallaget der man bor. Det endrer ikke min iver etter å drive valgkamp og partirbeid som kandidat for Rogaland Frp, sier Solvik-Olsen.