Politiet raidet fest i Thailand – arresterte 89 turister

En dansk statsborger er blant de arresterte, etter at thailandsk politi stoppet en fest på et utested sør i landet.

Tirsdag kveld denne uken raidet politiet på den thailandske øya Koh Phangan baren Three Sixty. Der fant de over 100 personer som festet tett i tett.

89 turister ble arrestert for brudd på smittevernreglene, opplyser lokale myndigheter ifølge nyhetsbyrået AP.

Også 22 lokale personer ble arrestert. Blant dem eieren av baren samt bartenderen. Sjefen for provinsens immigrasjonspoliti Suparerk Pankosol sa til AP at festen på utestedet var ulovlig, ut i fra et lovverk som trådte i kraft i mars i fjor for å bekjempe koronaviruset.

Danske arrestert

De arresterte turistene kom fra over ti land, deriblant USA, Storbritannia, Sveits og Danmark.

Danske TV 2 skriver at Utenriksdepartementet bekrefter at en dansk statsborger er blant de arresterte. Videre opplyser de om at ambassaden i Bangkok bistår med konsulær bistand, og at de ikke har ytterligere kommentarer.

Bilder fra stedet viser et mørkt og overfylt rom med ivrige festdeltakere. Nesten samtlige hadde på seg munnbind, skriver AP.

Ifølge politiet ble de gjort kjent med festen via sosiale medier, hvor baren reklamerte med at de skulle feire femårsjubileum.

To års fengsel

Øya Koh Phangan er en populær destinasjon for unge turister, og er spesielt kjent for sine fullmåne-fester på stranda.

Men siden april i fjor har Thailand lagt ned forbud mot alle tilreisende til landet.

I provinsen Surat Thani hvor øya ligger er det 29 bekreftede tilfeller av 15,465 tilfeller nasjonalt. Men 11 av de 29 tilfellene er oppdaget den siste måneden, etter at Thailand opplevde en gjenoppblomstring av viruset.

Ifølge nyhetsbyrået AP er straffen for å bryte koronareglene opp til to år i fengsel, og en bot på opp til 40.000 baht som tilsvarer nærmere 12.000 kroner.

Politibetjent Suparerk uttalte at de arresterte personene foreløpig blir holdt i arresten på politistasjonen i Koh Phangan, mens etterforskere forbereder dokumentasjoner for videre siktelser.