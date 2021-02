Blir oppgitt over Farmen kjendis-deltakeren: – Tar ingen selvkritikk

Etter å ha levd under samme tak på Lundereid gård i over en måned, har flere av deltakerne på Farmen kjendis begynt å gå hverandre på nervene.

Allerede fra første stund oppstod konflikter mellom tidligere fotballspiller John Arne Riise og radioprofil Espen Thoresen, men irritasjonen har også murret mellom flere av de andre deltakerne.

I tirsdagens episode blir komiker Terje Sporsem (44) oppgitt over programleder og tidligere rockestjerne i bandet WE, Thomas Felberg (49). Han mener Felberg sløste unødvendig med krydder – noe som anses som mangelvare på gården.

– Thomas brukte jo krydder som en «Ex on the Beach»-deltaker bruker kondomer og glidemiddel. I den første retten Thomas laget, som var en veldig sterk gryte, brukte han 85 prosent av alt krydderet. Det var helt enorme proporsjoner, ler Sporsem på telefon til TV 2 og legger til:

– Det er jo litt typisk at det er sunnmøringen på gården som blir irritert fordi folk ikke sparer nok.

Sporsem ønsker samtidig å understreke at han overhodet ikke ble sint på Felberg og at hele «diskusjonen» foregikk med et glimt i øyet.

OPPGITT: Komiker Terje Sporsem (44) ble irritert da meddeltaker Thomas Felberg brukte opp krydderet i en fei. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Ingen jevn fordeling

Komikeren forteller at gruppa tidlig bestemte seg for å prøve å spare på nettopp krydder, ettersom det er en kuriositet inne på gården.

Under en tur på markedet klarte Felberg å bytte til seg en krukke med kayennepepper, mot gjenstander som gruppa hadde laget for nettopp å kunne gjøre byttehandler på markedet når de ikke hadde penger å bruke.

– Det som skjedde da, var at vi fikk et helt glass med kayennepepper, og det er ganske mye og varer vanligvis en måned, – det var tomt på to dager, sier Sporsem og legger til:

– Og jeg er sikker på at hadde vi hatt et mye større glass med kayennepepper, så hadde Thomas brukt alt det også. Han er så glad i sterk mat. På Farmen er det veldig mye av maten som ikke smaker noe, så du kan si det sånn at vi hadde noen få måltider med intense smaker, og veldig mange uten smaker i det hele tatt. I stedet for jevnt fordelt.

– Ingen selvkritikk

Sporsem fascineres samtidig over at Felberg ikke vil ta noe av kryddersløsingen på sin egen kappe.

– Thomas tar jo ingen selvkritikk på dette krydderet. Han sier: «Jeg skjønner ikke hva som har skjedd, jeg», og så ser jeg på tallerkenen hans, det er mer kayennepepper enn det er potetstappe. Det er helt ufattelig, sier Sporsem i programmet.

I etterkant av innspillingen innrømmer Felberg til TV 2 at han forstår at komikeren ble frustrert.

– Jeg er helt enig med Terje, jeg skulle ikke kost meg så mye med det kayennepepperet for hvert måltid, jeg skulle jo spart litt, sier 49-åringen.

GLAD I URTER: Tidligere artist og programleder, Thomas Felberg, brukte mye tid på å stelle urtene på gården og er ekstra svak for sterk mat. Foto: Alex Iversen/TV 2.

Beklager

Felberg forteller samtidig at han ikke klarte å få frem hva han mente i øyeblikket som blir vist på TV.

– Jeg skal ikke si at jeg hadde veldig mye selvinnsikt der. Jeg føler at jeg på en måte prøvde å legge meg litt flat, men sett i ettertid så kan det hende at jeg ikke klarte å formidle det at jeg hadde brukt for mye kayennepepper på en tydelig nok måte, og at jeg var lei meg for det. Jeg var virkelig det altså, forsikrer Felberg.

Nå benytter den tidligere artisten muligheten til å beklage seg i etterkant.

– Men det var vel på en måte for seint. Så jeg bøyer meg litt i støvet der og sier: «Beklager Terje, at jeg ikke klarte å vise mer anger for bruken av kayennepepper der», sier Felberg, og innrømmer samtidig at han er glad for at krydderkrisen ble kortvarig.

– Det viste det seg jo at kjøttet var så godt, så vi trengte egentlig bare å salte det litt, så smakte det godt i seg selv, sier Felberg.

Storm i vannglass

Komikeren forteller at flere små situasjoner raskt blåste opp som storm i vannglass inne på gården.

– Jeg ler av det i dag. Men der inne så blir selv den minste ting viktig. Jeg er veldig glad i Thomas og hadde jeg hatt et like intenst forhold til krydder som det han har, så hadde jeg sikkert gjort det samme, sier Sporsem.

Før komikeren reiste inn på gården, bestemte han seg for én ting.

– Det var ingen jeg kom dårlig overens med. Jeg hadde et mål om at alle som jeg traff der inne, skulle jeg også kunne se igjen når jeg kom ut igjen. Det skulle ikke være kleint fordi man oppførte seg rart eller sa noe rart, sier han og føler han har klart målet fint.

Ikke virkeligheten

Felberg er enig med Sporsem om at ting som skjer inne på gården kunne bli blåst ut av proporsjoner. Selv opplevde han at det gikk en smule varmt noen ganger i diskusjoner med meddeltakere inne på gården.

– Det var egentlig ingen jeg følte jeg kom dårlig overens med, men man kommer i situasjoner hvor det spisser seg til, og jeg har jo temperament, som alle andre rundt meg også, innrømmer 49-åringen.

– Det er jo ikke virkeligheten der inne, men man skaper en boble og lever i den. Så det er noen ganger man kanskje overreagerer litt, sier Felberg.

49-åringen mener programmet er laget nettopp med tanke på å skape konflikter mellom deltakerne.

– Premisset er at det skapes fronter, det skapes intriger og drama fordi én skal ut. Det skal bli en førstekjempe og en andrekjempe, og det er premisset for programmet. Sånn sett så er det et spill fra man kommer inn, uansett om man er bevisst på det eller ikke. Alle vi som kom inn der ønsket egentlig bare å være oss tolv på Farmen, men det hadde kanskje ikke blitt så gøy TV, sier Felberg.

