Thingnes Bø: – Det er en katastrofe for idretten vår

Tidligere IBU-president Anders Besseberg blir i en granskingsrapport beskyldt for å ha beskyttet russiske interesser og for å ha brutt idrettens regler.

Besseberg var i en årrekke en mektig president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han har vært gransket siden han gikk av i 2018.

– Det er en katastrofe for idretten vår Johannes Thingnes Bø

«Etter vår mening sier bevisene at Anders Besseberg konsekvent har foretrukket og beskyttet russiske interesser i tilnærmet alt han har gjort. Det av en mann, som etter vår mening, ikke har noen etiske verdier eller interesse av å beskytte en ren idrett», konkluderer rapporten som ble lagt fram torsdag morgen.

Sjokkert Thingnes Bø

Norges mestvinnende skiskytterstjerne de siste årene, Johannes Thingnes Bø, beskriver det som fremkommer i rapporten som en katastrofe for idretten skiskyting.

– Jeg er sjokkert over det som kommer fram i rapporten. Det er en katastrofe for idretten vår. For IBU som organisasjon er det et skudd i magen. De har tapt hele sin integritet på dette, sier Thingnes Bø til TV 2.

– Selv om de har skiftet ut toppledelsen sin og oppnevnt diverse granskingskommisjoner og etiske utvalg?

RASENDE: Johannes Thingnes Bø. Foto: Berit Roald

- Absolutt. Selv om de har tatt tak i fortida de siste årene, har de kommet skjevt ut. De får ikke fokusert på å skape og utvikle lenger, men må bare rydde i eget reir og gjøre organisasjonen mer åpen. Når jeg tenker på det i etterkant, at man for eksempel har forsvart dopingtatte utøvere i CAS, får jeg en ekkel følelse i kroppen. At det er en nordmenn som har trukket i trådene i tillegg, er ille. Da er man helt på bunn. Det er uholdbart, svarer han.

Før razziaen i IBUs hovedkvarter i 2018, og den påfølgende razziaen hjemme hos Anders Besseberg i Vestfossen, hadde ikke Thingnes Bø hatt noen mistanke om at noe var råttent på toppen i organisasjonen.

– Det kommer som et sjokk. Før hadde jeg inntrykk av Besseberg som en mann som hadde gjort mye bra for skiskyting, og i kampen mot doping. Jeg har alltid følt at vi nordmenn har fair play og antidoping i ryggraden, men nå frykter jeg vi andre nordmenn kan bli satt litt i samme bås. Jeg føler på ingen måte ansvar for det som har skjedd, og jeg kjenner ikke Besseberg personlig, men det kjennes litt nært, konstaterer Thingnes Bø.

– Hva ga deg et inntrykk av at Besseberg var en bra mann i kampen mot doping?

– Da han ville forlenge presidentperioden sin, det var vel i 2014, for å hindre at russeren Tikhonov skulle bli skiskytterpresident, tenkte jeg at det var viktig for sporten, erindrer han.

Fant EPO-sprøyte

I 2015 skal det ifølge rapporten ha blitt funnet en brukt EPO-sprøyte i skiskytterløypa i Anterselva. Thingnes Bø sier at man blant utøverne hørte rykter om dette, og han angrer på at han ikke engasjerte seg sterkere.

– Jeg vet ikke hvorfor vi ikke tok mer tak i det. Jeg angrer på det. Vi hørte rykter om at de skulle sende den inn til analyse, men det ble bare feid under teppet. De skulle selvsagt kryssjekket den mot alle løpere i feltet og funnet DNA fra sprøyten.

To år senere oppsto det full klinsj mellom utøvere og IBU-ledelsen på samme sted, der utøvere truet med boikott om ikke IBU innførte strengere sanksjoner mot doperne og nasjonene de gikk for. 160 utøvere signerte et opprop der man krevde reduserte kvoter i verdenscupen for nasjoner med dopingtatte utøvere, opptil én million euro i bot og lengre utestengelser. Majoriteten av de norske utøverne inntok en mer passiv rolle, mens Martin Fourcade og tsjekkiske Michal Slesingr gikk i front.

Det endte med at IBU og Besseberg måtte krype til korset, og innkalle til ekstraordinær kongress foran VM i Hochfilzen der utøvernes krav ble tatt til følge.

– Jeg er takknemlig for at de tok støyten, de har vært hardere enn jeg har vært. Innsatsen deres har definitivt hatt innvirkning på sporten. Der og da hadde sterke profiler gjort en utrolig research, som jeg ikke hadde satt meg inn i på samme måte. Jeg er utrolig takknemlig for det de gjorde, sier Thinges Bø.

– Utøverne er de som blir rammet

Thingnes Bøs lagkompis, Vetle Sjåstad Christiansen, er ikke i tvil om at avsløringene i granskningsrapporten først og fremst rammer utøverne.

– Det er vi utøverne som blir rammet direkte. Det er vi rene som er nødt til å kjempe mot andre som jukser. Det er vi som kanskje velger å gi oss med idretten fordi vi ikke får de resultatene vi ønsker fordi det er 10 utøvere som slår deg som jukser, så det er til syvende og sist livet vårt og karrieren vår det går utover. Det er kjipt å tenke på at det kan være mange flotte karrierer og idrettsliv som har gått til spille fordi andre har lukket øynene for doping og juks, sier han til TV 2.

TRIST: Vetle Sjåstad Christiansen synes avsløringene om Besseberg er trist. Foto: Berit Roald

Beskyldningene mot Besseberg gjør den norske skiskytteren trist.

– Man tror jo det beste om alle, og spesielt de som har ansvaret for sporten og spesielt da kanskje Besseberg som har gjort så ekstremt mye positivt for skiskyting. Skiskytingens popularitet er jo omtrent ene og alene Besseberg sin ære. Han har jo sørget for en skikkelig kommersialisering av idretten, og vi kan takke ham for mye så at det var han som var sjef på det tidspunktet det foregikk og at det er han som har lukket øynene for mye, da spesielt doping, det syns jo vi er ganske trist, sukker han, og slår fast:

– Jeg må si jeg ble ganske overrasket, først og fremst når jeg leste rapporten her i dag tidlig. Vi har jo blitt innlemmet i deler av etterforskningen. For et års tid siden tok den uavhengige kommisjonen kontakt med oss utøvere og vi hadde felles møte i Oberhof, så vi skjønte hva det innebar og hva som skulle etterforskes. Vi var jo klar over at Besseberg var glad i å jakte og at han ofte var på villsvinjakt i Russland og andre Øst-Europeiske land, men at det var så omfattende og at det kontinuerlig var andre som betalte for dette kom litt overraskende på oss, sier han.

– Han har ødelagt sporten jeg elsker

Fuck you Mr Besseberg — Sebastian Samuelsson (@SebbeSamuelsson) January 28, 2021

Sveriges skiskytterstjerne Sebastian Samuelsson skriver «Fuck you Mr Besseberg» på Twitter og trekker frem et nesten tre år gammelt intervju med SVT der han sier:

– Jeg tror dessverre det er en hel del korrupsjon, det er penger innblandet.

I en SMS til svenske Expressen utdyper Samuelsson sin kritikk mot den tidligere IBU-presidenten Anders Besseberg.

– Jeg er mest forbannet over for hvor mye Besseberg har ødelagt sporten jeg elsker. Men jeg er heller ikke overrasket over hva man har kommet frem til, skriver Samuelsson.

Den nåværende presidenten i IBU, svenske Olle Dahlin, sier at han er sjokkert om innholdet i granskningsrapporten.

– Vi er sjokkert over det som blir beskrevet i kommisjonens rapport, sier Dahlin i en uttalelse.

Avviser alle beskyldninger

I en epost til TV 2 avviser Bessebergs advokat alle beskyldningene mot klienten.

– Mr. Besseberg har aldri spurt om eller akseptert tilbud om penger, gaver eller andre fordeler, verken fra representanter fra Russland eller noen andre. Det er heller ikke sant at han beskyttet utøvere fra Russland eller RBU, slår han fast.

Advokaten fastholder at Besseberg utførte sin jobb som IBU-president i henhold til regelverket, og aldri begikk noen brudd på verken IBUs regler eller begikk kriminelle handlinger.