Jerry (54) skulle bare ta seg ei pølse – nå risikerer han livstid i fengsel

I 26 år hadde politiet forsøkt å finne svar på hvem som drepte Jeanne Ann Childs, og endelig har de fått et gjennombrudd i saken.

Forrige uke ble bensinstasjonseier Jerry Westrom (54) arrestert etter at han spiste ei pølse, tørket seg rundt munnen og dermed avslørte seg selv.

FUNNET DREPT: Jeanne Ann Childs ble funnet 13. juni 1993. Foto: Politiet

Mandag forrige uke ble han siktet for overlagt drap, og risikerer livstid i fengsel.

Død i bare sokkelesten

Prostituerte Jeanne Ann Childs ble 13. juni 1993 funnet knivstukket og voldtatt i dusjen hjemme i Minneapolis i USA.

Hun hadde kun på seg sokker, og vannet i dusjen stod fortsatt på da politiet tok seg inn i leiligheten.

I etterkant beskrev politiet leiligheten som et «blodbad».

Etterforskerne hadde svært få spor å gå etter, og saken ble til slutt en såkalt cold case.

Takket være ny teknologi, ble saken i 2005 tatt opp igjen av Minnesotas Cold Case Task Force, FBI og Minnesota Bureau of Criminal Apprehension.

Avslørt av tilfeldighet

DNA-prøver fra åstedet ble i 2018 sendt til et selskap som tilbyr gentester til privatpersoner.

DNA-prøvene viste seg å ha full match med Jerry Westrom, som tidligere hadde sendt inn sitt DNA til nettopp dette selskapet.

ARRESTERT: Jerry Westrom er flere ganger blitt tatt for fyllekjøring, i tillegg til å ha forsøkt å kjøpe sex av en prostituert. Foto: Politiet

I all hemmelighet begynte FBI å overvåke ham, i håp om å få tak i DNA-et hans – uten at han fattet mistanke og stakk av.

I januar i fjor fulgte de etter ham til en hockeykamp, hvor han tok seg ei pølse og tørket seg rundt munnen.

Westrom kastet servietten i søpla.

Dermed var det en enkel sak for etterforskerne, som diskret kunne fiske servietten opp igjen og ta den med seg til laboratoriet for å få bekreftet at det virkelig var han som var drapsmannen.

DNA-et på servietten hadde full match med DNA som ble funnet på åstedet i 1993. Westrom ble pågrepet etter kort tid.

Nekter for alt

Mandag forrige uke ble han siktet for drap.

Siden drapet i 1993, har Westrom ifølge CBS Minnesota flere ganger blitt dømt for fyllekjøring, samt for ulovlig våpenbesittelse og for å ha forsøkt å kjøpe sex av en politibetjent som utga seg for å være prostituert.

Westrom nekter for å ha drept Jeanne Ann Childs, skriver New York Times.

PÅGRIPELSE: Minneapolis-politiets talsmann John Elder avbildet etter skyting på en buss i byen i juli i fjor.) Foto: Jeff Wheeler/AP

Nye muligheter med ny teknologi

Talsmann John Elder i Minneapolis-politiet sier at de ikke vet hvordan Jerry Westrom kom i kontakt med Jeanne Ann Childs.

– Det er ingen kjent kobling mellom de to personene, og det er dette som gjør saker som dette så vanskelige å løse. Gjennom rettsmedisin og oppdatert teknologi, kan vi gå tilbake og få arrestert folk for forbrytelser de begikk for lenge siden.

Jerry Westrom er løslatt mot en kausjon på to millioner dollar, altså 17 millioner kroner.

Rettssaken mot ham starter i Hennepin County Court i Minneapolis 19. april i år.