72 spillere i full isolasjon før Australian Open: – Kan være en stor fordel for meg

I Australia har 72 tennisspillere sittet to uker i full isolasjon før Australian Open. Det kan vise seg å være en fordel for Casper Ruud (22).

For omtrent to uker siden ankom 17 chartrede fly med tennisspillere Australia. Alle i retning Grand Slam-turneringen Australian Open.



Men på tre av flyene ble det påvist koronasmitte. Dermed endte 72 spillere i full isolasjon i 14 dager.

Casper Ruud var blant de heldige som ikke var på ett av «smitteflyene».

– Det er noen spillere som kommer ut på lørdag og ikke har spilt eller rørt en ball på to uker. Så jeg er heldig med at det ikke skjedde meg. Jeg har bare prøvd å tenke at det kan være en stor fordel for meg, sier Ruud til TV 2.

Strengt regime

Han sitter på hotellrommet sitt i Melbourne der han i to uker har levd under strenge karanteneregler.

– Jeg syns det er greit. Jeg er en person som trives i mitt eget selskap, forklarer Ruud som har brukt tiden på hotellrommet til å se filmklassikere.

No tennis = trick shot in the room🎾😁 pic.twitter.com/AD5N7asBEq — Casper Ruud (@CasperRuud98) January 18, 2021

Likevel har han hver dag hatt fem timer utendørs den siste halvannen uken. Der han har trent og spilt tennis. Han beskriver oppladningen som nesten «vanlig» slik det har vært ellers under koronapandemien.

– Det er en stor fordel å ha kunne trent disse 14 dagene. For 14 dager på et hotellrom uten å få trent eller spille tennis er selvfølgelig veldig utfordrende.

Stor diskusjon

Det har vært stor diskusjon rundt isolasjonskravet til australske myndigheter. Flere tennisstjerner har gått ut offentlig og klaget. Blant annet verdensstjernen Novak Djokovic.

– Det har vært mye diskusjoner rundt det og de har prøvd å finne en løsning. Men det har ikke vært mulig. Så det har selvfølgelig vært synd for de, og jeg føler med de. Jeg er glad for at ikke jeg var på ett av de flyene, sier Ruud.

RUUD-TAP I ROMA: Casper Ruud og Novak Djokovic etter semifinalen av Italian Open i Roma i september 2020. Foto: Riccardo Antimiani

Pappa og trener Christian Ruud sitter også på hotellet som er ett av tre karantenesteder for spillere og støtteapparat.

– Utøvere er skuffet fordi de ikke visste at det var så strengt. Det er litt frustrasjonen. Vi er her for å spille tennis og må akseptere det som er. Alternativet er å være hjemme og ikke spille kamper, sier Christian Ruud til TV 2 og fortsetter:

– Det blir forskjellig for andre spillere, og det syns vi er synd. Men nå er vi alle her og må gjøre det beste ut av det.

På lørdag er karantene- og isolasjonsperioden over for alle i Australian Open-sirkuset. Da vil utøverne kunne leve så godt som normalt igjen.

– Det mest behagelige er at vi slipper å være engstelige for å bli smittet. For det er ikke smitte her, så det er liksom en smittefri sone nå, forteller Casper Ruud.

Vil slå pappa-Ruud

I tillegg til en slags «korona-fordel» er det enda en ting som gjør at Ruud vitner muligheten til å slå sin egen Australian Open-rekord.

For første gang er han seedet til Grand Slam-turneringen. Det betyr at han har større sannsynlighet for å møte lettere motstand de første rundene.

– Jeg er også forberedt på at det kan komme gode spillere tidlig. Du har for eksempel en god ung Jannik Sinner som ikke er seedet. Men jeg unngår hvert fall å møte på Djokovic eller Nadal i de første rundene, sier Ruud.

VIL SLÅ FAR: Pappa og trener Christian Ruud (t.v.) og Casper på trening i Melbourne i 2018. Foto: Lars Eide / NTB scanpix Foto: Eide, Lars

Målet hans er å slå sin egen bestenotering i Australian Open, som er 2. runde i 2018. Men samtidig håper han på å kunne slå sin fars rekord fra 1997: Fjerde runde i Australian Open.

– Det er hans beste Grand Slam-resultat, så det hadde vært veldig gøy. Det er absolutt en ekstra motivasjon å hente der.

Årets første Grand Slam-turnering braker løs 8. februar. Før den tid skal Ruud spille ATP-turneringen Great Ocean Road Open.

– Om vi snakkes om noen uker, og jeg er i tredje runde, så kommer jeg til å være fornøyd. Men jeg er sulten på å ta enda et steg, avslutter Ruud.