Nå tar mobbere kontakt og sier unnskyld til Robin

Robin Hemli Torgersen har blitt mobbet helt siden 4. klasse på barneskolen. Mandag denne uken sto han frem med sin historie i dokumentarserien «Norge bak fasaden» på TV 2.



Det gikk mye bedre enn det han hadde forventet.

Massiv respons

– Jeg er utrolig takknemlig for alle tilbakemeldingene jeg har fått fra kjente og ukjente. Egentlig gruet jeg meg til responsen, men folk har satt seg ned og sendt meg lange eposter og meldinger. De deler sine egne historier om mobbing. Det er sterkt å lese og jeg er veldig takknemlig for at de gjør det, sier Robin.

MOBBET: Robin ble mobbet helt siden han gikk i 4 klase på barneskolen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

TV 2 møter ham i en pause på Kjelle videregående skole i Aurskog-Høland. Det er der han går på hestelinja. På fritiden er 17-åringen en av Norges beste cheerleadere. Han smiler når vi spør ham om det er noen meldinger som har overrasket ham.

Meldinger fra jenter

– Jeg har fått mange meldinger fra en del som synes jeg er hyggelig og som vil treffes.

– Damer?

– Ja, damer. Det er kult, sier 17-åringen.

For Robin startet problemene tidlig på barneskolen. Han og foreldrene opplevde først at de ikke ble trodd av skolen. Det ble etter hvert satt inn tiltak, men problemene fortsatte. I ettertid ble det dokumentert at mobbingen var så alvorlig at Robin har store faglige hull fra barneskolen.

– Hvor var det verst?

– Den verste mobbinga var på barneskolen var klasserommet. Og friminuttene i skolegården. På videregående har det vært mest mobbing i kantina og i pauser, sier Robin.

IKKE TRODD: Robin og foreldrene opplevde først at de ikke ble trodd av skolen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Vil motivere andre

Nå har noen av de som har plaget ham også tatt kontakt og sagt unnskyld. Han leser en av meldingene:

«Dæven så tøft a gitt å stå frem på TV på denne måten. Beklager hvis noe av det jeg har gjort har vært med på å påvirke deg på denne måten. Og beklager igjen».

Robin vet at man ikke får gjort noe med det som skjedde med ham. Men ved å stå frem med sin historie håper han at andre der ute i samme situasjon blir motivert. Til å aldri gi opp.

- Ditt råd til dagens mobbeofre?

- Det er at du må aldri gi deg med din kamp. Du må alltid være som du er. Ikke forandre deg fordi noen vil forandre deg. Og fortsett å si ifra. Hvis du ikke blir hørt så si det til noen andre. For det er alltid noen vil høre på deg. Og det er alltid noen kan hjelpe deg, sier Robin.

MOTIVERE: Han ønsker å motivere andre mobbeofre til å ikke gi opp. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Mange har kontaktet TV 2

Etter episoden «Mobbingens pris» har svært mange seere og lesere sendt inn sine sterke historier om mobbing til TV 2. Nedenfor følger et utdrag fra noen av dem:

«Jeg husker at som tolvåring kunne jeg sitte på rommet mitt, gråte og ha selvmordstanker. Jeg ville bare dø, fordi alt føltes helt håpløst».

«Tårene triller når jeg skriver til deg. Jeg har ei datter på 11 år som har blitt systematisk mobbet og slått».

«Jeg ble selv mobbet hele grunnskolen. Er snart 36 år, men et levende bevis på at det følger deg resten av livet. Har dere lyst å dele mi historie, sånn at jeg kan stå frem med at sårene aldri gror? Kanskje det kan gi håp til noen?»

ENGASJERER: Den sterke historien til Robin engasjerer mange. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

«Vi er en familie på fire. Mor, far og to barn. Vi har en sønn som har blitt mobbet i over 6 år»

«Hei. Jeg ble mobbet i barneskolen og dette har preget meg frem til i dag. Jeg er født i 1979 og fyller snart 42. Senvirkningene av mobbing kan man, som dere påpeker, ikke beregne i tall og statistikk».

«Kveldens program om mobbing er sjokkerende, men ikke uventet. Jeg er lærer og har ved flere anledninger avdekket mobbing og gjort noe med det. Jeg er og har vært uredd. Problemet er dessverre mye verre enn dere vet».

«Fordi var innflyttere opplevde min datter å bli fryst ut av medelever og utestengt. Dessverre tok ikke noen av de voksne ansatte tak i dette på skolen».

Dokumentarserien «Norge bak fasaden» kan sees på TV 2 Sumo.