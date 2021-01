Hongqi er ett av flere nye bilmerker som skal etablere seg i Norge i år.

De kommer fra Kina og først ut fra Hongqi (uttales forresten Hongchi) er en bil som virkelig kommer til å vekke oppsikt på norske veier.

De starter nemlig med en diger SUV, som heter E-HS9. Bilen er designet av samme mann som står bak SUV-en Cullinan, fra Rolls-Royce.

Utgangspunktet er tydelig: Hongqi ønsker helt fra start å posisjonere seg som et luksusmerke, samtidig som de naturligvis nyter godt av at elbilene hverken har moms eller avgifter i det norske markedet.

19 + 25 forhandlere av Hongqi

Bak satsingen i Norge står en importør med solide og lange tradisjoner. Hongqi-importør HBI Norge er eid av Motor Gruppen som tar fra før tar inn merker som Mitsubishi og Renault. Det gir dem naturligvis mange fordeler når de skal i gang med et helt nytt merke – det gjelder også på forhandlernivå.

Nå har de akkurat gått ut med nyheten om at Hongqi får hele 44 forhandlere, over hele Norge. I tillegg til samtlige 19 Motor Forum-forhandlere, vil 25 frittstående forhandlere også selge og utføre service og reparasjoner for Hongqi.

Bilen er 5,20 meter lang, det gjør den til en av de aller største SUV-ene på det norske markedet.

Startpris: 620.000 kroner

- Vi er fornøyde med den store interessen for å bli forhandler, og at vi har fått forhandlere i alle fylker og i de aller fleste større byene. Dette gjør det lett for kundene å prøve bilen, og ikke minst få personlig service og oppfølging etter kjøp. Det har vært stor interesse blant publikum for å få vite hvem som blir forhandlere, og det er tydelig at det fortsatt er viktig for mange å se og prøve bilen før kjøp, sier Knut G.H. Aas, administrerende direktør i HBI Norge AS, i en pressemelding.

Prismessig starter E-HS9 på 620.000 kroner. Da med minste batteripakke på 85 kWt og rekkevidde på 400 kilometer. Premium med største batteripakke på 99 kWt, 450 kilometers rekkevidde og noe mer utstyr koster 700.000 kroner. Topputgaven Exclusive koster 780.000 kroner.

Høy luksusfaktor i interiøret, samtidig skal Hongqi by på mye teknologi og digitale løsninger.

Hongqi-forhandlere i alle de største byene

Alle modellene fra starten av har firehjulsdrift. Bilene kan trekke tilhenger på 1.500 kilo og ha 75 kilo på taket. Hongqi-SUVen er 520 centimeter lang og over 2 meter bred. Den blir tilgjengelig som både seks- og syvseter.

– Vi er i løpende dialog med flere interesserte forhandlere, og vil fremover annonsere disse når de er klare. Målet er at alle de største byene i Norge skal ha en Hongqi-forhandler i løpet av året, avslutter Aas.

