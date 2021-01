Postadressen bør ikke avgjøre om ditt barn risikerer et ødelagt liv

Det er ikke noe sterkere enn å møte blikket til et barn som sier til foreldrene sine at hun vil dø fordi hun blir mobbet.

Jeg er en av programlederne i «Norge bak fasaden» på TV 2. Da ser man mye som gjør sterkt inntrykk. Senest i forrige ukes episode der jeg utga meg for å være en 12 år gammel jente på nettet. Den kvalmende responsen fra godt voksne menn var sjokkerende for meg og kollega Kadafi Zaman.

Nasjonal dugnad?

Men arbeidet med episoden «Mobbingens pris» ga meg innblikk i et enda sårere og vondere tema. Å møte blikket til et barn som sier til foreldrene sine at hun vil dø, som klorer seg selv til blods om natten og som har så dype innvendige sår at jeg lurer på om hun faktisk vil klare seg, det er noe man aldri glemmer. Til tross for den nasjonale dugnaden som vokste frem etter at Odin på 13 år, som følge av mobbing, tok sitt eget liv i 2015, har antallet barn som forteller om mobbing holdt seg stabilt.

Innsatsen som er lagt ned har altså ikke løst dette samfunnsproblemet. Spørsmålet er: Hvorfor gjør man ikke noe med det?

Ingen trygg skolehverdag

Det er en illusjon at norske barn har en lovfestet «rett» til en trygg og god skolehverdag. For veldig mange barn er skolehverdagen langt i fra trygg, og det er ofte helt tilfeldig hvilke barn som akkurat nå gruer seg til skolen. Når man står ansikt til ansikt med disse barna blir helt urealistiske lovtekster om «retten til trygghet» på skolen bare nok et svik fra de voksne. Rett og slett fordi det ikke stemmer.

Å lage et lovverk, for så å lukke øynene når den ikke har effekt, avslører en hul politisk handlekraft som rammer de mest sårbare barna. Hverdagen til barn som mobbes ser vi sjelden i media. Barna lider som regel i det stille fordi de må skjerme seg fra omverden for å overleve. I arbeidet med episoden har vi snakket med mange desperate og fortvilte foreldre. Det de forteller er så mørkt. Og alle rettigheter de måtte ha bare forvitrer i møte med den bevisbyrden som til syvende og sist hviler på barnet.

Historien om Robin

I episoden «Mobbingens pris» besøker jeg 17 år gamle Robin mens han er på skolen. Han har blitt mobbet gjennom store deler av grunnskolen og det er dokumentert at han har store faglige hull som følge av den grove mobbingen han har opplevd. I dag er hverdagen fylt med slengbemerkninger og utestengelse fra andre på skolen. Det som var overraskende var hvordan Robin så på denne situasjonen. Den grove mobbingen han opplevde på barne- og ungdomsskolen gjør dagens situasjon til «noe man kan leve med». Han og familien har innfunnet seg med at det ikke kan bli bedre.

Det er svært sjeldent at barn snakker åpent om mobbingen på den måten Robin gjør, og jeg har enorm respekt for den styrken både han og hans familie har klart å vise gjennom disse årene. Men det er et paradoks at en gutt forteller om pågående mobbing foran TV 2s kameraer når han samtidig har rett til en trygg skolehverdag. Situasjonen er ikke unik for Robin og den bør i seg selv være en vekker for alle som jobber i skolesystemet. Alle kommuner vil si selvfølgelig si at de jobber aktivt mot mobbing. De stabile mobbe-tallene avslører at dette ikke kan stemme. Også våre undersøkelser viser at mange kommuner i realiteten ikke tar sitt ansvar som skoleeier.

Konsekvenser ut livet

De som betaler prisen for den manglende innsatsen, blir også usynlige i samfunnsdebatten. Det er de samme barna som må skjermes for å klare seg gjennom neste skoledag. Mobbing har enorme konsekvenser som følger deg livet ut. I dag er man fullstendig prisgitt gode lærere som har kunnskap og tro på at det nytter, og som klarer å skape tid nok. Dette er de samme lærerne som forteller om en så krevende skolehverdag at mange ikke orker å stå i jobben.

Skal postadressen avgjøre?

Kunnskapen og verktøyene som skal til for å lykkes med å forbygge mobbing finnes der ute. Nøkkelen til å løse dette problemet står på kommunenes prioritering og vilje til å gjøre det som skal til. I «Norge bak fasaden» trekker vi frem en skole i Asker som et godt eksempel på hva som fungerer, men det bør ikke være postadressen som avgjør om ditt barn risikerer et ødelagt liv eller ikke.

