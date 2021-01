Vår Staude: – Jeg fikk beskjed om å ikke være så frekk og direkte

– De har klippet meg litt sånn «God morgen Norge-Vår» som disker opp med nystekte vafler før hanen galer. Så jeg kommer jo litt heldig ut, sier Vår Staude (54) til God kveld Norge.

Hun er for tiden å se i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis», hvor Isabel Raad (26) i kveldens episode velger å trekke seg.

Dermed får ikke Vår og lagkameratene godkjent en seier de jobbet beinhardt for.

Men Staude hevder at hun ikke lot seg irritere over det.

– Burde fortalt henne at det er blodslit

– Vi kommer fire stykker til mål, mens hun (Isabel Raad red. anm) sitter oppe i ura og gleder seg til å komme hjem til leiligheten sin og hunden sin, sier Vår lattermild.

– Du ble ikke forbanna?

– Nei, jeg tenkte vi kunne ta igjen de 15 minuttene vi mistet. Og jeg ble glad i Isabel. Det er vanskelig å bli sint på noen som går ut av komfortsonen sin. Men noen burde kanskje fortalt henne at 71 grader nord er et blodslit, fortsetter Vår.

Blanda drops

Vår, som er godt vant til å ferdes i naturen, hadde gode forutsetninger for en bra turopplevelse.

Men det var utfordringer også for henne.

– Jeg lærte at sånne hageleker, eller utslagskonkurranser, det er jeg ikke like glad i. Og så var vi en gjeng blanda drops på tur. Det er jeg ikke helt vant til, innrømmer Vår.

Til tross for at Vår selv synes hun kan være litt direkte og på grensen til frekk iblant, mener hun at disse sidene ikke har kommet frem i programmet.

– Jeg fikk en liste med hjemmefra fra barna mine over hva jeg ikke skulle gjøre. Jeg kan noen ganger være litt direkte, litt frekk. Ja, sleivete. Det hadde jeg fått beskjed om å ikke være, så i den grad jeg har gjort det, har det ikke kommet med på TV, ler hun.

Hun mener selv at hun er veldig positivt klippet.

– Jeg kommer litt heldig ut. Men det er jo tidlig i programmet, så alt kan skje, avslutter Vår.