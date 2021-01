Klarer de å slå Håvard Tvedten i «90-graderen»?

«Mesternes Mester»-aktuelle Håvard Tvedten (42) var tidligere en av de største profilene på det norske landslaget.

Med 809 mål, er Håvard Tvedten den som har scoret nest flest mål for Norges håndballandslag. Bare Roger Kjendalen har scoret flere med sine 930. Etter fem gode år i Aalborg la han opp etter sesongen i 2016, et valg han ikke angrer på.

– Jeg er glad for at karrièren er over, jeg har fått et nytt liv med helgefri. Jeg kan planlegge livet mitt selv, uten at alle andre skal gjøre det for meg, forteller han.

Lite alkohol

Nå er, som tidligere nevnt, 38-åringen deltaker i NRK-programmet «Mesternes Mester», og kan avsløre at det ikke er like mye alkoholinntak som det kan se ut som.

– Vi er så heldige at vi har lagt opp alle sammen, så det blir ett glass vin til maten, kanskje halvannet glass, flirer han.

– Det er konkurranser dagen etterpå og da må vi være på, følger den tidligere håndballproffen opp.

Tid med familien

2020 var et krevende år for de fleste, også for Tvedten, men mer tid hjemme kan være en flott ting også.

– Det var en utfordring med å plutselig ha hjemmeskole med barna, hjemmekontor og ikke kunne reise så mye, forteller han og følger opp:

– Det skal sies at vår lille kjernefamilie har hatt det veldig fint, ingen har vært syke, vi har lagt på oss litt og brukt dette som familie-tid. Sånn sett har det gitt oss en mulighet til å være mer sammen enn før, forklarer Tvedten.

Først ut

I en av de første testene var det utholdenhet som stod på menyen, nærmere bestemt, 90-graderen.

– Vi skal inn den døren der? sier Tvedten litt bekymret.

Den tidligere håndballproffen var nemlig den som holdt ut kortest tid, med imponerende nok, tre minutter og 40 sekunder.

Dette ble ikke programlederne Marte og Niklas særlig imponert over, og det resulterte i at Tvedten utfordret dem til å slå hans tid.

Se videovinduet øverst i saken for å se hvordan det gikk.