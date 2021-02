Avslører Camp Kulinaris-sex: – Vi hadde en liten flørt

Moen er en av ti kjendiser som skal kjempe om å imponere mesterkokken Kjartan Skjelde (44) i den ferske sesongen av Camp Kulinaris.

Når deltakerne er ferdig med kjøkkentjenesten, bor de sammen på en idyllisk hytte i skjærgården. Det var der det oppstod en liten gnist mellom henne og Ex on the Beach-Richard Liedholm (34).

– Altså, det blir jo brått litt sånn småflørting når man kommer fra hvert sitt reality-program. Det var bare for moro skyld. Bare gøy, sier hun til God kveld Norge.

Se intervjuet med Moen øverst i saken.

Skjedde litt av hvert

Programredaktør i NENT, Jonas Møller, forteller at det fort kan oppstå følelser, deltakerne imellom.

– Deltakerne i Camp Kulinaris jobber og bor sammen i noen intense uker under innspillingen. Da kan alle slags følelser oppstå. Når det gjelder spørsmål om romanser og hva som har skjedd, må du nesten ta det med de involverte, sier Møller.

Moen forklarer at det ble en kortvarig affære.

– Vi hadde en liten flørt, men den den la seg fort. Det er ikke plass til sånn på Kjartans kjøkken. Her er det Hell's Kitchen deluxe, og ikke tid til andre tøyserier. Det måtte legges på hylla med en gang.

27-åringen forteller at hun var klar for å reise til Portør etter bruddet mellom henne og Paradise Hotel-profilen Markus Tannum (22).

– Jeg kom jo rett fra et brudd da. Vi var litt frem og tilbake mot slutten, men det var virkelig over en uke før Camp Kulinaris. Da tenkte jeg jo at nå skal jeg på Camp Kulinaris, sørlandsidyll og lage mat. Jeg elsker å lage mat.

FLØRT: Liedholm har tidligere vært med i Ex on the Beach. Foto: NTB

– Hadde dere sex?

– Nå får jeg «flashbacks» til Paradise. Det er jo klart at Richard er en veldig kjekk mann. Man kan jo tenke seg til hva som skjedde. Altså, hva tror du skjer når du putter en Ex on the beach-deltaker og en Paradise hotel-deltaker oppi en Jacuzzi? Det skjer jo litt av hvert da, det er jo intet annet å forvente. Vi bare lever livet og koser oss, forteller hun og legger til:

– Jeg er jo veldig frigjort av meg, jeg er veldig for at folk skal få lov til å kose seg om de har lyst til det, når det er gjensidig tiltrekning. Det var det absolutt mellom meg og Richard. Så vi så ingen grunn til å ikke kjøre på.

Moen forklarer at det ikke er noe mellom de to i dag, annet enn et godt vennskap og at de fortsatt har kontakt.

– Vi har en god tone vi altså.

– Litt «passion»

Liedholm bekrefter Moens historie, og sier at de to hadde sex etter litt flørting i Jacuzzien den første kvelden.

– Det er som Maria sier, det er vel oppskriften på at det blir litt sånn, når man putter to reality-deltakere i et boblebad. Det var fint vær, bobler i glasset og bobler i Jacuzzien. Da boblet det også med litt passion da, sier han lattermildt, og fortsetter:

– Det er et så vakkert sted, en idyllisk hytte og så er man litt på ferie når man kommer tilbake til hytta. Da har man jobbet 10-12 timer på restauranten og vil kose seg litt når man kan.

Han har bare fine ting å si om Moen. Han beskriver henne som livlig, morsom og pen, men sier i likhet med henne at det rett og slett ikke var tid til noe mer enn en flørt.

Han roser deretter produksjonen og TV 3 for en super opplevelse som restaurantlærling, og hadde ikke noe imot de lange dagene med hardt arbeid.

– Det eneste vi klagde på, var mengden med vin nede på hytta. Vi var flere som fikk kranglet oss til noen ekstra glass vin til maten der nede. Det var ikke fylla hver kveld, men det var fint å kunne slappe av med fine folk rundt seg etter en lang dag.

TRENER: Nordlie har vært en kjent og kjær fotballprofil i en årrekke. Han lurte på om han hadde forvillet seg inn på feil reality-program da ungdommen flørtet på hytta. Foto: NTB

– Ikke noe for gamlefar

Flere av deltakerne God kveld Norge har snakket med, sier det var mye som skjedde på kveldene på hytta.

Fotballtrener Tom Nordlie (58) ler når han snakker om det hele. Han sier ikke nøyaktig hva han så, men røper at han ble litt overrasket.

– Jeg trodde jeg var med på Paradise Hotel den ene dagen der. Det var ikke noe for gamlefar, humrer han.

Camp Kulinaris har premiere mandag 1. februar på Viaplay, Viafree og TV 3.