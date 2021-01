Pamela Anderson gift for sjette gang - nå med sin livvakt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Pamela Anderson (53) har gitt sitt «ja» til sin livvakt Dan Hayhurst som hun fikk et ekstra godt øye til under «lockdown».

Modell og skuespiller Pamela Anderson, best kjent fra «Baywatch», har forelsket seg igjen og denne gangen i sin egen livvakt, Dan Hayhurst.

Nå har de giftet seg på Vancouver Island, Canada, med en mindre intim seremoni på selveste julaften. Det skriver Daily Mail.

– Jeg er akkurat der jeg trenger å være - i armene til en mann som virkelig elsker meg, sa Anderson til Daily Mail TV.

Korona-forelskelse

Hayhurst er en byggmester fra samme sted som Anderson, men også hennes livvakt. Anderson og Hayhurst falt for hverandre under korona-«lockdown».

Anderson forteller at de kjente på at de passet hverandre naturlig da de var med hverandre hver dag under «lockdown».

Under seremonien ble det spilt på trommer og de ble velsignet av Canada First Nation som er landets urbefolkning.

Det ble sunget en sang som heter «Paddle Song» under vielsen som symboliserer en ny reise for dem.

Støvler under brudekjolen

Selve vielsen fant sted på en eiendom Anderson kjøpte av sine besteforeldre i Ladysmith, byen hvor Anderson ble født.

«BAYWATCH»: Pamela Anderson er godt kjent for sin rolle i «Baywatch». Her er hun sammen med Nicole Eggert. Foto: TV-2

– Det var også her mine foreldre giftet seg, og de er fortsatt sammen. Jeg føler at jeg har kommet i full sirkel, sier Anderson.

«Baywatch»-skuespilleren mener at eiendommen er romantisk og at den har mye helbredende energi. Hun føler på en ro hver gang hun er der.

Modellen valgte også å gifte seg i et par støvler ettersom det var gjørmete på bakken. Det var en helt spesiell grunn til at hun valgte støvler under brudekjolen:

– Det er den kanadiske jenta i meg, sier Anderson.

Det var ikke venner eller familie tilstede, ettersom bryllupet fant sted midt under koronapandemien. Anderson forteller at hele familien er glad på hennes vegne.

Gift for sjette gang

Dette er ikke første gang Anderson gifter seg. Hun har nemlig giftet seg hele fem ganger tidligere. Hun giftet seg første gang med musiker og trommeslager Tommy Lee fra 1995-1998.

Så var hun gift med musiker Kid Rock, Robert James Ritchie, fra 2006-2007. Den profesjonelle pokerspilleren Rick Salomon var hun gift med hele to ganger fra 2007-2008 og 2014-2015.

I 2020 var hun gift med filmprodusenten Jon Peters som også er Vendela Kirsebom sin eks. Dette forholdet varte bare i 12 dager.