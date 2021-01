– Luta lei hele pandemien

Bente Nygård (71) fra Bergen håper hun snart får tilbud om vaksine slik at hverdagen blir mer normal igjen. I likhet med flertallet i en ny studie av eldre over 70 år, har hun holdt mer avstand til andre og gått mindre ut av huset.

Vi treffer 71-åringen på et sjeldent kafebesøk i Bergen sentrum. Sammen med en venninne koser hun seg med et rekesmørbrød.

– Av og til må jeg ut å treffe venninner, men i perioder har jeg vært mye hjemme. Det er trasig, men vi må gjøre som myndighetene sier, sier Bente Nygård.

Ny studie

En ny studie utført av Pandemisenteret i Bergen, Alrek helseklynge og forskere ved UiB viser at 61 prosent av de spurte oppgir at de holder mer avstand til andre.

– Jeg tror mange har unngått å treffe folk og vært mer alene og ensomme, sier professor og psykolog Elisabeth Flo-Groeneboom.

Nærmere 4000 bergensere over 70 år har deltatt i undersøkelsen som viser at omkring halvparten opplever mer bekymring i hverdagen på grunn av koronatiltakene.

– Vi ser også at 15-20 prosent oppgir at de sover dårligere, og at det har en sammenheng med pandemien. De som har hatt korona, eller kjenner noen som har vært smittet, sov dårligere og hadde dårligere livskvalitet, sier professoren.

Robust gruppe

Hun understreker at selv om mange har det tøft, så fremstår denne gruppen likevel som overraskende robust.

– Grunnen til at vi ville undersøke de over 70 er at de er mest påvirket av situasjonen fordi de hele tiden hører at er i risikosonen for et mer alvorlig sykdomsforløp.

Undersøkelsen ble gjort i august og september, da det var lite smitte og få tiltak. Den skal gjøres på nytt i februar, og da tror hun det er grunn til å tro at konsekvensene av koronatiltakene blir enda tydeligere.

– Jeg tror folk er mer lei nå og sover enda dårligere. Det har vært en lang periode med tiltak. I tillegg kan mørketiden spille inn, sier professor Elisabeth Flo-Groeneboom.

VENTER: Bente Nygård håper hun snart får tilbud om vaksine. Foto: Sorosh Sadat/TV 2

Venter på vaksine

På kafeen gleder 71 år gamle Bente Nygård seg til at hverdagen skal bli mer normal igjen.

– Jeg er lei. Nå venter jeg bare på at jeg skal få tilbud om vaksine, men så lurer jeg på hvor lenge den vil virke, undrer Bente Nygård.