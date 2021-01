– Vi vet ingenting om hva vi har i vente

Jordmorforbundet krever at alle hurtigtestes slik at flere får være sammen under og etter fødsel. En ny kartlegging avslører store forskjeller i når partner får delta.

Se for deg å bli fortalt at noe er alvorlig galt med ditt ufødte barn over FaceTime.

Det skjedde med Katrine Hellerud. Hun fikk ikke lov til å bli med samboeren Linda Bryhn på ultralyd, fordi det kun er den gravide som får adgang.

Smitteverntiltak under svangerskap og fødsel har skapt stor bekymring for foreldre landet over.

Fersk kartlegging overrasker

Reglene for når far eller medmor får være med før, under og etter fødsel varierer over hele landet. Nå opplever tusenvis av gravide mye usikkerhet og flere frykter de må føde alene. En kartlegging gjort av Jordmordforbundet viser at det er store forskjeller i praksis.

De fleste fødeavdelinger tillater kun ledsager å være med under aktiv fase av fødselen, for deretter å dra hjem etter to timer. Oversikten viser også at smittevern praktiserer strengt i områder i grønn beredskap.

Det overrasker jordmorforbundet.

– Reglene må være faglig begrunnet og logiske

– Vi har stor forståelse for at smittevern må praktiseres ulikt der det er ulikt smittetrykk, men vår kartlegging viser at smittevern også praktiseres ulikt der smittevern er likt, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup.

VIKTIG Å VÆRE SAMMEN: Jordmorforbundet sier det er viktig for både foreldre og barn å få være sammen i starten av livet. Foto: Norsk Sykepleierforbund

For eksempel kan fødende ha med seg partner under hele fødselen og på poliklinikk i Alta. Samtidig kan partnere i Hammerfest kun være med på fødsel fra «aktiv fase» og deretter tilstede under hele barselperioden.

Kartleggingen viser videre at når far/medmor får delta i fødselen, og hvor lenge de får være sammen med mor og barn, varierer over hele landet.

– Jeg vil oppfordre myndighetene til at vi får på plass en praksis som er logisk, god rigget og faglig begrunnet, fortsetter lederen i Jordmorforbundet.

75 prosent flere med fødselsdepresjon

Ifølge Schjelderup har antall mødre med fødselsdepresjon økt med 75 prosent i løpet av pandemien.

– Vi er bekymret for utviklingen og dette er veldig høye tall, sier hun og understreker at gravide er sårbare i krisetider.

Nå krever forbundet at alle gravide med partner testes før fødsel går i gang, slik at friske partnere kan delta i større grad. Dette gjøres allerede i Danmark og snart i Sverige og øker smittevernet både for de ansatte og fødende.

– I dag testes alle fødende med partner som legges inn i Drammen. Partners deltakelse under og etter fødsel er viktig for både mors, partners og barnets helse, fortsetter Schjelderup.

Helseminister Bent Høie vil ikke love hurtigtesting.

– Det er noe sykehusene må vurdere med tanke på tilgangen på hurtigtester og bruke det hvis det er riktig, sier helseministeren.

Grusom beskjed over Facetime

Katrine Hellerud og kona Linda Bryhn venter barn i slutten av februar. Da de ble gravide med tvillinger i fjor, fikk de ikke gå sammen til svangerskapskontroll på grunn av smittevernhensyn. Da Linda lå på undersøkelsesbenken med kona på Facetime, fikk de den grusomme beskjeden.

– Mens jeg lå der og ble undersøkt, så jeg på skjermen at hele ansiktet til Katrine endret seg og hun begynte å gråte. Da skjønte jeg at noe var alvorlig galt, forteller Linda Bryhn.

Ifølge legen var ikke den ene tvillingen levedyktig og ville dø enten før eller rett etter fødsel.

DRAMATISK OPPLEVELSE: Linda Bryhn og Katrine Hellerud frykter å få liten tid sammen når fødselen er i gang. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Det eneste jeg trengte var Katrine

– Det å være på undersøkelsesrommet med Katrine på en liten mobilskjerm etter å ha fått en sånn beskjed, unner jeg ingen. Det var helt grusomt. Den eneste jeg trengte var en hånd og en klem. Jeg trengte Katrine, fortsetter Bryhn.

Katrine Hellerud satt utenfor jobben med mobilen i hånden da beskjeden ble gitt.

– Man skulle bare ønske at man var der. Det er en like vond beskjed å få uansett om man er alene eller sammen, men er man sammen så er alt litt lettere å takle, forteller Hellerud.

– Vet ikke hva vi har i vente

TV 2 har snakket med flere gravide kvinner som nå gruer seg til fødsel fordi de frykter at partneren ikke skal få være til stede, eller at de skal få liten tid sammen rett etter fødsel. Linda Bryhn har termin om fire uker.

– For oss er dette en tid som er preget av usikkerhet, utrygghet og frustrasjon over å ikke vite hva vi egentlig går i vente, forteller Bryhn.

Kona frykter at hun ikke skal rekke frem i tide dersom hun må vente til «aktiv fase» er i gang.

HOLDER SAMMEN: Linda Bryhn og Katrine Hellerud bruker mye tid sammen på forberede seg på det som kan komme. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Jeg bruker alt mellom 50 minutter til 1,5 time til sykehuset, og man hører ofte om fødsler som går svært fort. Rekker jeg ikke frem, må jeg vente med å besøke sønnen min til besøkstiden om ettermiddagen dagen etter, sier Hellerud.

Korona-reglene tolkes ulikt

Bryhn skal føde ved Ahus, og på hjemmesidene står det at partner skal få være med. Deretter kan partner besøke barselavdelingen mellom kl. 16-19 eller være med på barselhotellet, men bare dersom man har enkeltrom.

– Alle kan ha med ledsager under fødsel, unntatt hvis man er smittet eller mistenkt smittet, sier Pernille Schjønsbys, direktør ved Kvinneklikken ved Ahus.

Ahus vil ikke presisere om dette dreier seg om hele fødsel eller aktiv fase.

– Jeg er like mye mamma

Ahus forteller videre at det kan gjøres individuelle tilpasninger, men Bryhn og Hellerud har ikke blitt tilbudt dette.

– Selvfølgelig skal fødekvinnen være i fokus for det er hun som går gjennom en fødsel og skal takle dette i ettertid. Men selv om det ikke er jeg som har båret frem dette barnet, så er jeg like mye mamma, sier en preget Hellerud.

Bekymring over hele landet

Gravide over hele landet kommer nå med sine bekymringer til jordmødre. En av jordmødrene som håndterer disse spørsmålene er Sara Fugledal Wiik i Sanne kommune.

– Jeg blir oppgitt på alle disse damene sine vegne. Det tar så utrolig mye tankevirksomhet både før fødselen og etterpå. Det er så synd at dette blir opplevelsen, når det egentlig er så fantastisk nydelig, sier Wiik.

KONTAKT MED MANGE GRAVIDE: Sara Fugledal Wiik er i kontakt med mange gravide hver dag. Foto: Privat

Kunne nesten ikke tro at polet skulle få åpne

Wiik reagerer på at det lettes på andre smitteverntiltak før partner får større tilgang ved fødsel.

– Absolutt! Det er veldig forebyggende helsearbeid å la partner være til stede under sånne ting, mye mer enn vinmonopolet. Det tror jeg at jeg kan si rimelig sikkert.

Også Bryhn og Hellerud reagerte sterkt på at det slippes opp på andre tiltak før føde- og barselavdelingen blir prioritert.

Nylig skrev Hellerud en Facebook-post hvor hun åpnet seg om frustrasjonen rundt det å ikke skulle få være med på alt det kona skal gjennom. Nesten 1500 engasjerte seg i innlegget.

– Da de valgte å åpne vinmonopolet, så trodde vi nesten ikke det kunne være sant. Det har vært en kamp i mange år om at partnere må komme på banen både på kontroller, på fødestua og i barselavdelingen. Nå er det plutselig mindre viktig enn vin og sprit, sier Hellerud oppgitt.