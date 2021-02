Ekspertene har talt: Denne kjøttdeigen smaker best

Kjøttdeig er en kjent ingrediens i mange hverdagsmiddager. I Norge ble det omsatt nesten 24.000 tonn kjøttdeig i 2019.

I videoen øverst får du vite mer om hvordan kjøttdeig lages.

Kokebokforfatter og mat- og vinkonsulent Sara Døscher mener kjøttdeig redder mange måltider.

– Det er en veldig allsidig matvare. Den funker til veldig mye hverdagsmat som skal gå fort. Det er som poteten, noe du må ha i kjøleskapet.

Sammen med kjendiskokk Eirik Lillebø, har Døscher smakt på åtte kjøttdeigprodukter.

Stor forskjell på smak

Dyrest av de åtte er Angus fra Meny og Gilde uten salt og vann til nesten 65 kroner pakken. De billigste er kjedenes egne merkevarer som ligger på rundt 50 kr. Noen av kjøttdeigene er tilsatt vann og salt, andre ikke.

Testpanelet fikk ikke vite hvilke typer de smakte på. Kjøttdeigen ble servert ukrydret. Testpanelet fikk i stedet salt ved siden av slik at de kunne smake både med og uten.

SMAKSPANELET: Kjendiskokk Eirik Lillebø og kokebokforfatter Sara Døscher, smaker på åtte kjøttdeigprodukter. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

Etter å ha smakt på kjøttdeigene er testpanelet overrasket over resultatet.

– Jeg trodde at kjøttdeig er kjøttdeig. Men her var det større forskjell enn det jeg hadde forventet, sier Eirik Lillebø.

Slik steker du kjøttdeig Pass på at stekepannen er varm.

Bruk gjerne en god stekeolje, for eksempel solsikkeolje eller rapsolje. Ikke bruk olivenolje, da brenner det seg og gir en bitter smak.

Ikke ha for mye kjøttdeig i pannen. Stek gjerne i to omganger.

La kjøttet ligge i pannen og godgjøre seg. Ikke rør og hakk hele tiden. Kilde: Kjøkkensjef ved Fursetgruppen Petter Wahl Sekne.

Tydelig vinner

På bunn finner vi de to dyreste kjøttdeigene. Angus og Gilde uten salt og vann får terningkast 3. Det samme gjør kjøttdeigen fra First Price.

– Det er som å tygge på gummi. Den lar seg ikke tygge gjennom helt, sier Døscher om Angus kjøttdeig fra Meny.

Mens Eirik Lillebø sier Angus-kjøttdeig kan sees mer som et råstoff som kan funke for å jobbe videre med, for eksempel til å lage kjøttkaker.

Kjøttdeigene fra Coop, Prima og Folkets smaker hakket bedre og får terningkast 4.

Nordfjord kjøttdeig fra Rema 1000 er enda bedre og får terningkast 5.

VINNER: Gilde sin kjøttdeig får terningkast 6. Foto: Renold T. Christopher / TV 2 hjelper deg.

– Det er nydelig kjøttsmak og er nok saltet. Den har fin konsistens og er ikke seig. Veldig fornøyd med den, sier Døscher.

Nordfjord når likevel ikke helt opp. For det er Gilde sin kjøttdeig med tilsatt vann og salt som gjør det aller best. Terningkast 6 og testens vinner.

– Den overrasket meg veldig positivt. Den var både spenstig og saftig, og hadde bra med salt, sier hun.

Tydelig forskjell

Etter å ha smakt seg gjennom åtte kjøttdeig sier ekspertene at det er et tydelig skille mellom kjøttdeig som er tilsatt vann og salt og de uten. Variantene uten tilsatt vann og salt er gjennomgående tørre, mener panelet.

Og til slutt et godt råd fra kokken.

– Det er så enkelt som at hvis du skal kjøpe kjøttdeig for å lage for eksempel pølser eller kjøttkaker, kjøp de uten salt og vann. Da styrer du selv væskemengde og saltmengde. Men hvis du skal ha kjøttdeig på pizzaen eller til taco, så kjøp med salt og vann, for da har faktisk fabrikken gjort jobben for deg, sier Eirik Lillebø.