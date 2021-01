Arteta åpner for å kjøpe Ødegaard: – Han har alt vi ser etter

Se Arsenal mot Manchester United på TV 2 Sport Premium lørdag kl. 18.30.

Martin Ødegaard er i første omgang Arsenal-spiller på lån ut sesongen.

Den Real Madrid-eide nordmannen virker imidlertid ikke som en kortsiktig løsning for Arsenal-manager Mikel Arteta, som åpner for at Ødegaard kan bli værende også etter denne sesongen.

– Han har alle kvaliteter som vi ser etter i den posisjonen. Så avhenger det av to ting: Hvor bra han tilpasser seg og hvilken innflytelse han har på laget. Og hva han og Real Madrid tenker om det, for han er Real Madrids eiendom og han har selv mye å si, sier Arteta på en pressekonferanse.

Ødegaard skal ha sin første trening med resten av førstelaget fredag. Lørdag kveld kan debuten komme mot Manchester United.

Arteta utelukker ikke å starte med Ødegaard mot Ole Gunnar Solskjær.

– Det er litt tidlig å ta en avgjørelse nå, men vi kommer til å se hvordan han ser ut på trening, sier han.

Den tidligere Everton- og Arsenal-spilleren er stor fan av Ødegaard.

– De siste sesongene har han utviklet seg i riktig retning. Jeg har fulgt ham veldig nøye fordi han spilte for Real Sociedad, som er laget fra min hjemby. Jeg kjenner veldig godt til ham, sier Arteta.

– Han er et stort talent. Han trenger de rette omgivelsene og litt tid, men han har kvalitetene til å bli en suksess for oss. Han er spesialist i mellomrom og han kan spille både som nummer åtte og ti, sier han.

Arteta visste ikke om Pierre-Emerick Aubameyang er tilbake mot Manchester United.