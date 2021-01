Kaggestad: – Besseberg må ha vært dum om han ikke skjønte at han satt i klisteret

Som TV 2 kunne avsløre tidligere torsdag, er den flere år lange granskingen av den tidligere IBU-presidenten Anders Besseberg ferdig. I rapporten kommer det frem at nordmannen blant annet skal ha brutt det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) regler.

AVSLØRT: Anders Besseberg får passet påskrevet i ny rapport. Foto: Junge, Heiko

Rapporten er rystende lesning og omhandler funn av 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg, beskyldinger fra dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov om betalinger av flere millioner til Besseberg, gratis jaktturer i Russland, prostituterte, som ble kalt «tolker», som ble stilt til Bessebergs disposisjon på reiser til Russland, og EPO-sprøyter som ikke ble gitt videre til politiet.

Johan Kaggestad har vanskelig for å forstå at Besseberg ikke skjønte at han satt i klisteret.

– Det er for så vidt ikke noe med rapporten som overrasker meg, men det må i så fall være omfanget og hvor dum Besseberg har vært som ikke har skjønt at når du sier ja til materielle goder og eskortetjenester, så får de som tilbyr tak på deg, og da sitter du i klisteret, sier Kaggestad til TV 2.

I likhet med Norges Skiskytterforbund er han rystet over at IBU, med Besseberg som sjef, ifølge rapporten forsøkte å skjule Russlands systematiske doping.

– Det styggeste er at han har bidratt til at den kollektive, systematiske dopingen fritt har fått vedvare, uten konsekvenser for russerne og de involverte. Han har spent bein på det internasjonale antidopingarbeidet, slår han fast.

TV 2s sportskommentator Mads Kaggestad er rystet.

– Det er vel kanskje verre enn man hadde sett for seg, men det har gått veldig mange rykter om styresettet til IBU lenge. Nå har Besseberg vært leder der siden 1992, men utøverne har blant annet oppfordret til utøverboikott, minner han om, og legger til:

– Du hadde utøveropprør i forbindelse med World-cupen i 2018. Du hadde Martin Fourcade for eksempel, som har vært offensiv. Du har den svenske skiskytteren Sebastian Samuelsson som har sagt at man trenger et nytt lederskap. Også har du Henrik L'Abèe-Lund som har sagt man ikke kan stole på ledelsen i IBU. Her har det vært bråk lenge, og denne rapporten er selvfølgelig knusende ovenfor Besseberg, slår han fast.

Kaggestad tror det har vokst frem en stygg ukultur i IBU under ledelse av nordmannen Besseberg.

– Det er jo alvorlig når en leder i en organisasjon, med et verdisett, Besseberg er jo en representant for idretten, norsk idrett, ikke minst, da er med å bryte idrettens regne verdier og regelverk. Da blir det fort en ukultur. Denne rapporten viser jo her at en person på toppen har latt seg presse, og nytet godt av ytelser av russerne. Og det forklarer kanskje også hvorfor IBU sin ledelse har blitt kritisert for å være unnvikende i avsløringen rundt doping i russisk skiskyting, påpeker han.

Han mener beskyldningene mot Besseberg og innholdet i rapporten er noe av det verste som har skjedd i norsk idrett noensinne.

– Når det gjelder norsk idrett er det definitivt noe av det verste vi har sett. I internasjonal sammenheng har vi sett lignende, blant annet med FIFA, i forhold til tildeling av mesterskap, vi har også hatt flere dopingskandaler. Dette henger selvfølgelig sammen med de avsløringene av doping som har vært i Russland, med denne varsleren Grigorij Rodtsjjenkov som har vært sentral her som et kronvitne.