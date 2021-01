Slik vil de redde festivalsommeren

Strenge smitteverntiltak, stengte grenser og forsinket vaksinering har preget starten på det nye året.

Det er kanskje vanskelig å se for seg at store folkemengder tett samlet foran en scene blir en realitet denne sommeren. Likevel har festivalbransjen tro på at dette kan gjennomføres.

FESTIVALSOMMER: I 2019 hadde Stavernfestivalen hele 80 000 besøkende. Foto: Jonathan Vivaas Kise

– Festivalbransjen må på banen

TV 2 har vært i kontakt med Stavernfestivalen som kan fortelle at de ser for seg å gjennomføre med full eller tilnærmet full festivalkapasitet.

– Siden mars har vi hatt god tid til å tenke ut ulike scenarioer for veien videre med korona, sier kommunikasjonsansvarlig Jøran Kristensen.

– Vi lener oss til helsefaglig ekspertise, men vi ser at hele festivalbransjen må på banen i sommer.

I fjor ble festivalen avlyst, men i 2019 hadde festen på Larvik Golf Arena hele 80 000 besøkende fordelt på tre dager.

Arrangørene vil verken avlyse eller begrense antall besøkende i 2021, men satser alt på å forhindre smitte inne på festivalområdet - i forkant av festivalen.

Hurtigtesting og vaksinepass

– Vi kan ikke arrangere festival med en meter avstand, så situasjonen må være tilnærmet normal på det området, sier Kristensen.

Han forteller at de nå jobber med å kunne benytte seg av en løsning med hyppig testing i forkant, eller et slags vaksinesertifikat.

– Det ser ikke ut til at unge mennesker, som utgjør en stor del av publikumsgruppen deres, vil bli vaksinert før sommeren?

– Det hørtes umiddelbart ikke ut som en god nyhet for oss, men samtidig har vi tatt høyde for at dette kunne skje. Derfor må vi benytte oss av et rigid testsystem, slik at man kan utelukke smitte i forkant, sier han og legger til:

– Om disse tiltakene er gode nok eller ikke, vil ikke være opp til oss. Men vi føler at vi må være proaktive med tanke på hvordan vi skal komme igjennom dette.

TØYENPARKEN: Folk koser seg i godværet på Øya-festivalen 2019. Foto: Terje Pedersen/NTB

– En spektakulær opplevelse

Også Skandinavias største strandfest, Palmesus, planlegger festival i Kristiansand i år.

– Vi planlegger for fullt frem mot sommeren. Vi har booket ferdig majoriteten av programmet og innholdet. Dersom det er trygt og vi får lov til å arrangere, kan vi love en spektakulær opplevelse, skriver festivalsjef Leif Fosselie i en e-post til TV 2.

Ifølge Fosselie samarbeider de med helsefaglig ekspertise, sikkerhetseksperter og forskningsmiljøer i planleggingen av festivalen.

I likhet med Stavern-festivalen, er også Palmesus inne på tanken om både vaksinepass og hurtigtester:

– Vi er optimistiske og stoler på at myndighetene får vaksinert risikogruppene slik at vi ved hjelp av kombinasjonen vaksinepass, hurtigtester, febermålinger og diverse andre smittetiltak kan sikre et trygt og sikkert arrangement for alle, legger festivalsjefen til.

POSITIV: Festivalsjef Leif Fosselie gleder seg til å vise frem årets program for Palmesus 2021, og satser alt på å kunne gjennomføre. Foto: Palmesus

Han understreker at det til syvende og sist er myndighetene som setter kriteriene for hvilke tiltak som må iverksettes for å kunne arrangere.

Ifølge Fosselie vil det snart bli lagt ut nye billetter, og til de som sitter på gjerdet og er redd for å bestille, sier han:

— De som har kjøpt billett vil ha mulighet til å beholde den til vi kan arrangere eller få penge sine igjen – vi har full refusjonsgaranti. Og dersom det er trygt å arrangere vil de ha sikret seg billett til sommerens største og beste fest.

Trenger en god festival

Det er snart ett år siden vi levde uten koronarestriksjoner. For mange er det kanskje vanskelig å huske helt tilbake til da man kunne danse og feste, uten å tenke på avstanden til andre.

Nå tror Jøran Kristensen og Stavernfestivalen at mange trenger en god festival å se fram til i sommer. Men, usikkerheten preger billettsalget deres.

– Vi selger noen billetter, men ser jo at folk er preget av situasjonen og sykdomsbildet. Det er ikke noe hemmelighet at det er et vanskelig tidspunkt for oss.

FOLKERIKT: Slik så det ut på Palmesus-festivalen for to år siden. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hvis helsefaglige vurderinger fører til at festivalene avlyses i år, mener arrangøren at festivalens skjebne er helt avhengig av den støtten de kan få fra staten.

– I 2020 hadde vi i praksis null inntekt. Alle billettkjøpere fikk refundert eller overført billetten sin til i år. Derfor er vi i daglig kontakt med kulturrådet angående kompensasjonsordning.

350 millioner til kultursommeren

Torsdag ettermiddag annonserte kulturminister Abid Raja at kulturdepartementet ønsker å sette av 350 millioner til sikkerhet for festival- og kulturaktører i sommer.

– Vi må, sammen med bransjen og helsemyndighetene, jobbe sammen for å se hva kan stimulere til. Per nå er det umulig å forutse om det vil være mulig med 200 mennesker på arrangementene i sommer? 1000? 5000? Vi vet ikke, sier kulturminister Abid Raja.

På mandag skal Raja, ha et møte sammen med kulturrådet og festivalarrangørene for å planlegge sommermånedene.

Dette gleder blant andre Palmesus-sjef Leif Fosselie seg over.

— Dette er et positivt og viktig signal som viser at Raja ser utfordringene rundt uforutsigbarheten. Vi håper de raskest mulig kan konkretisere denne ordningen. Nettopp forutsigbarhet er det vi alle etterspør, skriver Fosselie.

PARADE: Oslo Pride Parade er en folkefest av en parade som strekker seg gjennom Oslo sentrum. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Oslo er positive

Øyafestivalen i Oslo finner sted i Tøyenparken i starten av august. Festivalsjef Tonje Kaada håper på full festivalsommer, og planlegger nå for det.

– Samtidig er vi ikke naive, og vi ser at dette kan gå mange veier. Vi håper på et rammeverk for festivaler i tråd med myndighetenes råd.

Torsdag ble det også kjent at den skeive festivalen Oslo Pride har planer om å gjennomføre store deler av arrangementet som vanlig i år, tilpasset smittevernreglene i juni.

Festivalen har imidlertid tatt lærdom av den heldigitale varianten de måtte gjennomføre på grunn av koronasituasjonen i 2020, og vil fortsette å satse på arrangementer på internett også.