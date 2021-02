To deltakere forlot Torpet kjendis

Det ble folketomt på Torpet kjendis, da to deltakere forlot den lille husmannsplassen på kort tid.

Da TV-profil Markus Bailey (28) ankom Torpet kjendis etter å ha blitt slått ut av kunstner Öde Nerdrum (26) fra Farmen kjendis, konkluderte han raskt med at livet på den lille husmannsplassen var ekstremt bra.

Derimot ble det en kortvarig lykke for Bailey, som måtte ut i konkurranse mot modell Linni Meister (35) i torsdagens Torpet kjendis-episode, som blir vist på TV 2 Sumo.

Meister følte seg klar for kamp, og hun meldte seg frivillig da hun, TV-personlighet Svein Østvik (59) og radioprofil Espen Thoresen (62) diskuterte hvem som skulle konkurrere mot Bailey.

JEVNT: Det måtte utslagsspørsmål til for å avgjøre hvem som fikk bli igjen på Torpet kjendis av Linni Meister og Markus Bailey. Foto: Alex Iversen/TV 2

Avgjort med utslagsspørsmål

Bailey valgte å møte Meister i kunnskap. Det ble en jevn kamp, hvor det til slutt ble avgjort med utslagsspørsmål, hvem av dem som fikk bli igjen på den lille husmannsplassen Buåsdalen.

Da Bailey og Meister måtte svare på hvor lenge en hest gikk drektig, var det ingen av dem som svarte riktig.

Hvem som skulle få bli igjen på Torpet kjendis ble derfor avgjort utifra hvem som var nærmest i antall dager.

Meister var nærmest og sikret seg en semifinaleplass. Dermed måtte Bailey takke for seg og forlate Torpet kjendis.

TRIST: Det var med blandede følelser at Linni Meister og de andre deltakerne tok farvel med Markus Bailey. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skuffet

Etter tapet sier Bailey til TV 2 at det er leit å måtte reise hjem etter kun noen få dager på Torpet kjendis.

– Det var veldig kjipt å måtte reise hjem. Det er klart jeg ble skuffet, jeg hadde jo en tanke og en plan om å komme meg inn igjen på Farmen kjendis. Noen ganger er man litt uheldig, og denne gangen var det meg – to ganger, sier han på telefon med TV 2.

Han er tydelig på at han ikke angrer på noe.

– Jeg gjorde det beste jeg kunne og var litt uheldig. Det ble som det ble, jeg er glad på Linni sine vegne.

Fra første stund stortrivdes Bailey inne på Torpet kjendis. Han forteller at noe av det han kommer til å savne er den gode stemningen der inne.

– Torpet kjendis var jo en chill versjon av Farmen kjendis. Det var helt nydelig! I tillegg var det utrolig hyggelige mennesker der. Det var et sted hvor man fikk lære ting i et roligere tempo, og man følte ikke at man var i veien når man forsøkte seg på nye ting, på samme måte som på Farmen kjendis, hvor ting ofte måtte gå litt hurtigere, sier han.

Stod mellom to grener

Da Bailey fikk vite at Meister ble hans konkurrent, fortalte han at valget av konkurransegren stod mellom saging og kunnskap.

Bailey endte til slutt opp med å velge kunnskap. Det mener han var riktig valg.

– Jeg valgte riktig gren. Jeg tror ikke at jeg hadde hatt så stor sjanse om jeg hadde valgt noen de andre heller. Jeg dreit meg ut, fordi jeg begynte å tvile på meg selv, sier han, og forklarer:

– Spørsmålene var så lette at jeg begynte å tvile på at det kunne være så lett. På det siste spørsmålet, om hvor lenge en hest gikk drektig, hadde jeg nipugget alt annet, men ikke det. Jeg husket hvor lenge kyr var drektige, men blandet det med hest. Også ble det feil.

Han tror i og med at Meister hadde vært på Torpet kjendis siden start, hadde hun lest mye.

Kort tid etter Bailey forlot Torpet kjendis, skulle det derimot ikke gå lang tid før trioen, som hadde sikret seg plass i semifinalen, ble til to.

I torsdagens episode valgte nemlig én av deltakerne å trekke seg fra Torpet kjendis.

Savnet ble for stort

Etter kampen mellom Bailey og Meister kom postmannen til Torpet kjendis med brev fra 2021, noe som satte i gang sterke følelser hos samtlige.

Da Meister leste brevet fra sønnen sin Dennis Michael Meister (11), satte det i gang sterke følelser og en enorm tankeprosess.

Etter litt betenkningstid valgte dermed Meister å pakke sekken og forlate Torpet kjendis.

– Jeg trakk meg fordi savnet etter sønnen min tok overhånd og jeg følte det ble mer rettferdig å «gi bort» plassen min til en som virkelig ville inn på Farmen kjendis, skriver Meister i en SMS til TV 2.

Hun påpeker at uvissheten om hvor lenge hun hadde igjen dersom hun vant Torpet kjendis, gjorde at hun bestemte seg for å dra.

– Hadde det kun gått på å vinne Torpet kjendis, hadde jeg «gunnet» på de to siste dagene som var igjen. Men jeg følte jeg hadde overgått meg selv, blitt sterkere fysisk og psykisk, bevist at skinnet bedrar, vært med fra start til slutt og opplevd en helt utrolig reise, så for meg følte jeg allerede på en seier, sier 35-åringen og legger til:

– Man trenger ikke å vinne alt for å føle på seier.

PAKKET SAKENE: For Linni Meister føltes det rett å returnere til 2021 og sønnen sin, enn å fortsette oppholdet på Torpet kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

Ved å trekke seg gav hun finalebillett til de to andre, Thoresen og Østvik. Sistnevnte kom til husmannsplassen samtidig som Meister, fire uker tidligere.

– For meg føltes det riktig å sikre en av de andre til finalen, som ønsket seg inn på Farmen kjendis. Jeg sikret meg jo semifinaleplass, da jeg slo ut Markus, og hvis jeg skal være helt ærlig tror jeg at jeg hadde hatt stor sjanse til å vinne Torpet kjendis. Men som sagt må man videre på Farmen kjendis og der har jeg allerede vært med før, og havnet på en 4. plass jeg er mer enn stolt over, forteller hun.

NÆRE VENNER: Svein Østvik og Linni Meister var nære venner allerede før de dro inn på Torpet kjendis. Foto: Skjermdump/TV 2

– Hadde vært rart

Meister var med i første sesong av Farmen kjendis i 2017, sammen med kjendiser som blant andre TV-profil Petter Pilgaard (40), tidligere modell Vendela Kirsebom (54) og TV-profil Leif Einar Lothe (51).

Selv om hun gjerne skulle kommet inn på gården i årets sesong, innrømmer hun samtidig at det ville føltes litt merkelig.

– Det hadde blitt rart for meg å dratt inn på Farmen kjendis igjen uten Lothepus og den gjengen vi var i 2017. Jeg synes derfor det var riktig å gi de andre en sjanse til å komme tilbake dit. Når det er sagt, vil jeg aldri vært foruten Torpet kjendis og alt jeg fikk oppleve der, på godt og vondt. Det var en reise jeg vokste mye på, både fysisk og psykisk, sier Meister.

35-åringen er samtidig glad for responsen hun har fått på årets Torpet kjendis-deltakelse, og hun hyller seerne.

– Tilbakemeldingene har vært overveldende og jeg setter pris på all støtte og kjærlighet jeg har fått fra seerne. Det rører hjertet mitt stort og gjorde det hele ekstra verdt det, så tusen takk for at jeg fikk underholde på skjermen med en av mine bestekompiser, Svein, sier hun.

