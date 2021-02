Sjokktall for cruise-turismen

Cruisetrafikken i Norge utgjør over 20 milliarder kroner i årlig omsetning, men pandemien satte en brå stopp for utviklingen. En fersk prognose fra Kystverket viser at årets cruisetrafikk vil falle kraftig.

I 2019 var det rundt 2800 cruiseanløp ved norske destinasjoner og cruiseindustrien omsatte for rundt 21 milliarder kroner. Over fire millioner passasjerer besøkte norske havner i 2019. Etter at pandemien brøt ut i mars i fjor måtte de fleste cruisebåtene legge til kai.

Kraftig fall

En fersk prognose fra Kystverket som TV 2 har fått tilgang til viser en nedgang i cruisetrafikken på hele 80 prosent i 2021 sammenlignet med normalåret 2019.

– Det er dramatisk dersom nedgangen blir på 80 prosent og det vil føre til at mange reiselivsaktører kan gå konkurs, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Stavanger. Byen er landets nest største i antall cruiseanløp.

– Hvert år får vi besøk av rundt en halv million cruiseturister og når de uteblir så vil det merkes i flere sektorer i næringslivet, sier Saupstad.

Bergen er landets største cruise-destinasjon og her vil man gå glipp av over en halv milliard kroner når de utenlandske turistene holder seg hjemme.

– Norge vil tape flere milliarder kroner på at cruise-trafikken stopper opp og bare her i Bergen snakker vi om minst en halv milliard kroner i svikende omsetning, sier Anders Nylund, som er reiselivsdirektør i Bergen til TV 2.

Norske turister

I fjor var det langt flere nordmenn som ferierte i eget land og det var spesielt Lofoten og Sørlandet som merket det på økt omsetning. I Bergen og Stavanger håper de på flere norske gjestedøgn, men det vil trolig ikke kompensere for fraværet av de utenlandske gjestene.

– Nei, dessverre så vil det ikke bli nok norske gjester som besøker oss til at det kan kompensere for utenlandske cruise-turister. Vi nordmenn bruker ikke guider og arrangerte turer i like stor grad som utlendingene og mye av omsetningen ligger nettopp i de segmentene, sier Nylund.

– Cruise-trafikken vil nok ikke være i normal drift igjen før i 2024 så det kan bli noen tøffe år før det, sier reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad i Stavanger.