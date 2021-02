Derfor «truer» kjendisdatteren med søksmål: – Ikke første gang

Geir Kvarme trengte hjelp av Silje Sandmæl for å finne ut hva han kaster bort penger på og hvilke utgiftsposter han kan kutte ned på. Derfor ble han med på «I lomma på Silje».

Det viste seg raskt at denne utslagsgivende posten var mat, men i motsetning til mange andre deltakere, handlet det ikke om sløsing eller dyre take away-vaner. Kvarme bruker penger på økologisk og sunn mat for å holde seg selv, ektemannen og deres to døtre friske, noe som er dyrt.

– Jeg har jo tenkt på dette med mat... Man putter det inn i kroppen - det er et veldig tillitsprosjekt. Du gir næringsmiddelindustrien full tillit. De får lov til å invadere kroppen din. Det overrasker meg at man har et så lite bevisst forhold til det og at folk putter i seg så mye dårlig mat, med mye tilsetningsstoffer og sprøytemidler, forklarer han.

Se God kveld Norge-intervjuet med Geir Kvarme og Silje Sandmæl øverst i saken.

MANGE ROLLER: For folk flest er Kvarme antagelig mest kjent for sin rolle i komiserien Fredrikssons fabrikk, mens de yngre husker ham godt som Kåre i Jul i Blåfjell. Han har også hatt titalls med store roller på teaterscenen. Foto: Line Haus/TV 2

Paradoks

Et av målene med å få Sandmæl på besøk, var å finne ut hva han kan forvente å få i pensjon. Økonomen tar frem kalkulatoren og Kvarme får sjokk når de finner ut at han bruker mer på mat i året enn det han vil få i årlig pensjon.

Kvarme forklarer at han har gode grunner for å bruke mye penger på mat. Han har helseangst, og derfor brukte han mye penger på både vitaminer og helsekost, i tillegg til den økologiske maten.

– Jeg skjønte at det var et lite paradoks, at jeg er så opptatt av kosthold og dermed får en del vitaminer og mineraler der som jeg ikke trenger å ta i tillegg. Det gjelder jo også barna og ektemannen min. Der bruker jeg mindre penger nå, det er helt klart.

Han forklarer at denne engstelsen også kan forklares med at han har en jobb hvor selvet mottoet er «the show must go on», og at han derfor er avhengig av å holde seg frisk.

– Jeg har det, dessverre (helsansgt, journ.anm.). Jeg er litt sånn nervøs.

– Hva tror du det skyldes?

– Arv og miljø.

Kvarme forklarer at med unntak av korona, så er det ikke mange unnskyldninger som er gode nok for å ikke møte opp på teaterscenen.

VENNER: De to TV-profilene har blitt gode venner etter innspillingen, og God kveld Norge møtte dem på caféen Konsept24 i Oslo, som er en av Sandmæls favoritter i Oslo. Foto: Line Haus/TV 2

Vil ikke skape utenforskap

Kvarme sier at en annen utgiftspost hvor det er vanskelig å sette grenser, er den som gjelder hans to døtre. Han sier tenåringer nå til dags er utsatt for et skadelig kjøpepress, og får full støtte fra Sandmæl. Hun sier det er et stort problem i dagens forbrukersamfunn.

– Det er ekstremt mange som føler på kjøpepress. Det er mange som syns det er vanskelig å si nei. Samtidig, hvis man ikke sier nei, så fortsetter denne pengekarusselsen til vi blir svimle og faller av. Man må starte et sted. Vi må starte et politisk parti vi, Geir. Der skal vi få privatøkonomi inn i skolen, sørge for sunn skolemat, sunn mat for eldre og fritidsaktiviteter, sier hun, og forklarer at hun har lært masse av Kvarme og hans store kunnskap om kosthold og bærekraft.

Kvarme sier at det er viktig for ham å gi barna et bevisst forhold til forbruk, noe tenåringene ikke alltid jubler for. Han sier spøkefult at han tror døtrene fortsatt tror at penger plukkes på trær.

– Behovet for nye ting og oppgraderinger av absolutt alt de eier og har, det er hele tiden til stede. Det er en kjempejobb for foreldre, både det å holde igjen, men også å skape forstålige rammer for hva man skal bruke penger på, sier han, og fortsetter:

– De er utsatt for et enormt press som vi ikke var i nærheten av da jeg vokste opp, på utstyr, data, telefoner og klær. Dette er ting du skal ha, for å «være med». Hvor skal det ende da? Det er vi som foreldre som må stoppe. Det er noe du kan ta ansvar for som enkeltfamilie, men det er også litt kollektivt ansvar. Man vil ikke være de foreldrene som skaper materielt utenforskap for barna sine. Det kan være alvorlig for barna som opplever det.

«Trues» med søksmål

Kvarme må le når han forteller om den ene datterens reaksjon på forbrukskuttene. Etter at Sandmæl hjalp ham med budsjetter og lignende, har han nemlig sagt nei til å gi henne de nyeste PC-modellene og lignende.

– Hun har vært så forbanna på Silje. Jeg har sagt: «Det kan vi ikke kjøpe nå, fordi Silje har sagt at ...» Da svarer hun og sier: «Jeg skal saksøke Silje Sandmæl!»

Han sier spøkefult at han bruker Sandmæl som en unnskyldning når han skal gjøre upopulære økonomiske valg i hjemmet – deriblant når han heller setter penger inn på BSU-kontoene deres, enn å kjøpe materalistiske ting. Han har alltid spart penger for å sikre barnas økonomiske fremtid, men etter samtaler med Sandmæl så sparer han smartere og mer.

Sandmæl sier det ikke er første gang hun «trues» med søksmål fra deltakeres barn, og tar det hele med en god latter. At hun blir brukt som en unnskyldning syns hun bare er helt topp.

– Det er helt greit å være en unnskyldning. Så lenge det hjelper: Bruk meg for alt det er verdt, sier Sandmæl smilende.

8 av 10 nordmenn

Hun poengterer at Kvarme ikke har dårlig økonomi, men trengte mer oversikt. Dette er han langt fra alene om, og ifølge Sandmæl er det 8 av 10 nordmenn som ikke har oversikt over eget forbruk.

Hun mener en av de fineste ringvirkningene av å lage denne serien, er at TV-seerne også får et mer bevisst forhold til økonomi. Hun roser Kvarme for at han forteller om sine vaner og problemer, og dermed hjelper andre i samme situasjon.

– Jeg ønsker at «I lomma på Silje» skal være med å inspirere folk til å ta tak i egen økonomi. Geir stiller opp og er et forbilde for veldig mange. Han er min helt.

At Kvarme har kuttet en del i forbruket sitt etter besøket til Sandmæl, det er sikkert, men hvor store beløp det er snakk om, det kommer frem i programmet. «I lomma på Silje» har premiere torsdag 4. februar på Viaplay, Viafree og TV3.