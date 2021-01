Oljefondet fikk en avkastning på 1.070 milliarder kroner i fjor

Leder for hovedstyret Øystein Olsen sier i en pressemelding at til tross for at pandemien i stor grad har preget 2020, har det vært nok et godt år for oljefondet.

– Fondets samlede avkastning i 2020 var den nest høyeste siden 1998 målt i kroner. Den høye avkastningen er imidlertid en påminnelse om at markedsverdien av fondet også vil kunne variere mye fremover, sier leder for hovedstyret Øystein Olsen.

Utbruddet og spredningen av koronaviruset i starten av året fikk store konsekvenser for markedene.

– Markedet falt kraftig i første kvartal, før det hentet seg raskt inn igjen i andre kvartal. Hele året har vært preget av store svingninger i markedet, og store forskjeller mellom ulike sektorer, sier leder Nicolai Tangen i Norges Bank Investment Management.

På aksjesiden var det særlig amerikanske teknologiselskaper som bidro positivt til avkastningen.

– Teknologiselskaper hadde den høyeste avkastningen i 2020, med en avkastning på 41,9 prosent. Dette skyldes i hovedsak at pandemien førte til en kraftig økning i etterspørselen etter produkter for nettbasert arbeid, utdanning, handel og underholdning, sier Tangen.

Kronekursen svekket seg mot flere av hovedvalutaene i løpet av året. Valutabevegelsene bidro til å øke fondets verdi med 58 milliarder kroner.



I 2020 tok staten ut 298 milliarder kroner fra fondet.

Fondet hadde en verdi på 10 914 milliarder kroner per 31. desember 2020, hvorav 72,8 prosent var investert i aksjer, 2,5 prosent i unotert eiendom og 24,7 prosent i rentepapirer.

Saken oppdateres!