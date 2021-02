Gro hadde tannlegeskrekk i 17 år - måtte vente i årevis på behandling

Som barn ble Gro Harestad fra Stavanger utsatt for overgrep.

Det gjør henne til en del av en gruppe som er særlig sårbar for å utvikle alvorlig tannlegeskrekk.

I store deler av livet har hun båret på frykten i ensomhet. 17 år gikk, uten ett eneste besøk hos tannlegen.

– Det er jo skammelig da. Og ikke noe jeg er vant til å snakke om, sier Harestad.

VENTET LENGE: Fra Gro Harestad ba om hjelp, gikk det to år før hun ble kalt inn. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Hun er ikke alene. Opp mot 100.000 nordmenn unnlater å søke regelmessig tannbehandling på grunn av angst.

Det finnes imidlertid masse hjelp å få – men ventetidene for å få behandling har skutt i været etter at regjeringen kuttet i tilbudet for tre år siden.

Nå risikerer pasientene å vente i årevis. Noe Harestad fikk kjenne på kroppen.

– Det synes jeg egentlig er en skandale. Det er ikke forsvarlig, sier hun.

– Et slag i magen

Det var en tilfeldighet som gjorde at hun fikk nyss i at det fantes et tilbud for henne. Etter nesten to tiår bestemte hun seg for å møte frykten.

– Jeg begynte å google, sier Harestad.

Googlingen ledet henne til denne nettsiden.

Den offentlige tannhelsetjenesten har et kostnadsfritt behandlingsopplegg, spesielt tilrettelagt for overgrepsutsatte og andre med sterk angst for tannbehandling.

Her får pasientene hjelp av psykologer og tannleger med spisskompetanse, slik at det blir lettere å nærme seg tannlegestolen.

Harestad ble kalt inn til intervju, og det ble raskt etablert at hun fylte de nødvendige kriteriene for å ha krav på hjelp.

Men det var også her hun ble møtt av beskjeden om at det bare var å stille seg i kø.

Ventelisten i hennes tilfelle var på to år.

– Det var et slag i magen. Jeg ble engstelig for at det skulle skje noe med tennene som krevde øyeblikkelig hjelp. Men jeg tenkte at «jeg må jo bare prøve», sier hun.

Fjernet populær ordning

Frem til 1. januar 2018 kunne personer i Harestads situasjon søke hjelp hos private tannklinikker, som via en refusjonsordning kunne sende regningen til staten.

Så ble ordningen fjernet.

– Det er rett og slett en katastrofe for disse pasientene. Mange går rundt med infeksjoner i munnhulen som kan utvikle seg til en livstruende lidelse, sier tannlege Fredrik Skodje ved Apollonia tannklinikk i Ålesund.

Rett etter at refusjonsordningen var historie, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til TV 2 at ordningen ble fjernet, blant annet fordi tannlegene misbrukte ordningen.

OPPGITT: Fredrik Skodje ved Apollonia tannklinikk i Ålesund mener behandlingen av pasienter med tannlegeskrekk er uverdig. Foto: Arne Rovick / TV 2

Uttalelsen satte sinne i kok hos mange tannleger, blant dem Skodje – som beskrev det hele som «et skittent spill».

– Problemet er at det ikke er kapasitet i det offentlige, og det har jo selv det offentlige varslet, sa han til TV 2 den gang.

– Skaper klasseforskjell

Tannlegen mente altså allerede da at dette ville føre til at ventelistene ville skyte i været.

Tre år senere, med fasit i hånd, viser det seg at frykten var berettiget.

I Møre og Romsdal, hvor han opererer, er ventelistene nå på fire år. Riktignok langt over snittet på landsbasis, som er på ett år.

– Tannlegeforeningen og fagmiljøene som jobber spesielt mot odontofobipasienter advarte nettopp mot dette. Det er forferdelig trist for pasientene som lider og det skaper en sosial klasseforskjell, sier Skodje.

– Holdt for narr

Det samme mener opposisjonen.

– Nå har det gått fra vondt til verre, sier Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant og tannhelsepolitisk talsperson (Ap).

REFSER: Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland ber Bent Høie og Regjeringen legge vekk prestisjen og åpne for privat behandling av pasienter med tannlegeskrekk. Foto: Espen Oscar Olsen / TV 2

Også Arbeiderpartiet advarte mot konsekvensene av å legge ansvaret for denne typen behandling til fylkeskommunene, tilbake i 2018.

Mørland kaller regjeringens behandling av pasientene for «uverdig».

– Du holder en sårbar gruppe for narr når du risikerer fire års total ventetid for disse personene, sier han.

Stortingsrepresentanten krever at regjeringen nå stiller opp for denne pasiengruppa og sørger for kutt i ventetiden.

– Regjeringen må gi fylkeskommunene kompetanse og økonomi til å ta unna ventelistene. La det heller ikke gå prestisje i saken og bruk private tannleger og private aktører i en avtale med det offentlige for å få dette til, sier Mørland.

Regjeringen svarer

Ifølge Helse og omsorgsdepartementet (HOD) er det ikke aktuelt å slippe til private tannleger for å få ned den lange ventetiden.

– Vi mener det var riktig å bygge ut de fylkeskommunale tilbudene, men dessverre har pandemien ført til at ventelistene har økt. Vi jobber målrettet for å øke kapasiteten og redusere ventetiden for denne pasientgruppen, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i HOD.

– Men det var økte ventelister før pandemien også?

– Ja, vi har sett over flere år nå har det har vært en større etterspørsel. Nettopp derfor har vi styrket bevilgningene gjennom flere år nå og har satt av 100 millioner kroner i årets budsjett. Men det helt klart fortsatt for lang ventetid, sier Jahrmann Bjerke, som avviser påstanden fra Mørland om at de har holdt pasientgruppa for narr.

– Mange har fått et godt tilbud og er fornøyd, sier hun.

Mistenker store mørketall

På tross av nesten to tiår uten regelmessig tannbehandling, slipper Gro Harestad å gjøre store endringer med tennene sine.

– Jeg har heldigvis ganske sterke tenner i utgangspunktet, sier hun.

56-åringen har nettopp hatt sin siste konsultasjon med teamet som hun omsider fikk hjelp av.

Nå tør hun endelig å nærme seg tannlegestolen, men er fremdeles avhengig av å ligge i narkose ved mer omfattende behandlinger.

– Det letter en angst. Nå tør jeg faktisk å søke hjelp og jeg vet at det er god hjelp å få, sier hun.

Men hun er overbevist om at det er store mørketall der ute. Mange som går rundt i år etter år, slik hun gjorde.

Hun ber regjeringen om å styrke tilbudet, og gjøre det mer tilgjengelig for dem som trenger hjelp.

– Så lenge ventelistene er som de er og så lenge tilbudet er så ukjent som det er så har de ikke gjort jobben sin. Det kan de ikke ha gjort.