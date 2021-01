Tenk deg følelsen. Du er ute og kjører og koser deg bak rattet, med favorittlåten på stereoen og du nyter bilturen i fulle drag.

Plutselig dukker det opp en lysende varsellampe i dashbordet. Idyllen brytes i løpet av millisekunder. Plutselig har du 100 spørsmål. Er det farlig? Stopper bilen nå? Kommer jeg ikke fram dit jeg skal? Blir det dyrt? Er det farlig å kjøre videre? Hva gjør jeg nå?

Varsellampene er bilens måte å kommunisere med deg som fører på. Det er beskjeder til deg om at noe bør sjekkes og følges opp, eller at noe er alvorlig galt og du må stoppe.

Tenk på varsellamper som trafikklys

Alvorlighetsgraden i disse «meldingene» varierer mye. Alt fra stopp med en gang, til at dette bør du følge litt med på.

Er man ikke veldig dreven i å tolke de ulike symbolene, kan det være utfordrende å vite må vite hva de betyr, og hva du skal gjøre.

Derfor er varsellampene sortert i et logisk system. For å gjøre det enklere for deg som bilfører å handle riktig.

Dette handler om farger. Noen røde, noen oransje og noen grønne/blå. Akkurat som trafikklysene. Det er ikke helt tilfeldig. For de har samme betydning. Rødt er det samme som stopp. Oransje betyr at du være oppmerksom og grønt/blått betyr kjør.

Det amerikanske og forlengst avdøde bilmerket Hudson var blant de første som tok i bruk varsellamper i biler på 30-tallet. Oljetrykk og ladelampe var blant de viktigste i mange mange år. Og er det kanskje fortsatt. Selv om disse nok lyser langt, langt sjeldnere nå, enn den gangen. Både motorer, olje og batterier og dynamoer har blitt mye bedre i årenes løp.

Tekst i stedet for varsellampe

Hvilke varsellamper som finnes i ulike bilmodeller, varierer ganske mye. De fleste biler har standard-varsellamper for ting som motorfeil, oljetrykk, lading, bremsefeil / håndbrekk, dekktrykk og feil på lys.

I instruksjonsboken finner du en komplett oversikt over alle varsellampene i den aktuelle bilen. Det er ofte ganske mange. Totalt finnes det over 60 ulike standardiserte symboler for bruk i varsellamper i biler.

I en del nyere og moderne biler med skjerm i dashbordet får man nå ofte en tekstbeskjed om hva som er galt. Kanskje er dette begynnelsen på slutten for varsellampene?

La oss ta en nærmere titt på de ulike

Noen av de røde varsellampene

Denne varsellampen har lang fartstid i biler, og er veldig viktig. Men du finner den ikke i elbiler.

Oljelampe finnes fortsatt i alle biler med forbrenningsmotor. Den er en av de viktigste. Lyser den, betyr det at motoren ikke har tilstrekkelig oljetrykk. Det er kritisk og kan ende med kostbart motorhavari. Man bør stoppe så fort som overhodet mulig når denne kommer på.

Eksempler på andre røde varsellamper som betyr stopp (så fort det er trygt å stanse) er varsel for varm motor. Ladelampen, som regel symbolisert med et batteri, feil på bremser eller at en dør er åpen.

Oransje varsellamper

Varsel for slitt bremseklosser er en av de nyere varsellampene som dukket opp de siste par tiårene.

Noen eksempler på de oransje lysene som betyr at du må være ekstra oppmerksom eller følge litt ekstra godt med, er varsel om for lite drivstoff. Den har vel de fleste sett en eller annen gang.

Andre eksempler på oransje varsellamper er slitte bremseklosser, som bildet over symboliserer. «krusedullen» for gløding av dieselbiler når det er kaldt er også et eksempel som mange kjenner til. Apropos diesel; Et annet eksempel som har kommet de siste årene er lampen som tennes når det er noe feil med partikkelfilteret. Det samme er ABS-symbolet som indikerer at noe er feil med systemet og lampen som varsler om for lavt lufttrykk i ett eller flere dekk.

Grønne / blå varsellamper

De grønne lampene er primært for å informere deg om hvilke systemer som er aktivert.

De grønne lampene er de som ofte forteller om ulike aktiverte systemer. Slik som for eksempel nærlys, parklys, Eco-modus, filholderassistent.

Disse grønne lampene kan vel betraktes mer som opplysningslamper, enn direkte varsellamper.

Det kan absolutt være smart å sette seg litt inn i bilens ulike varsellamper og hva de står for. Så er man litt bedre forberedt den dagen de eventuelt begynner å lyse.

