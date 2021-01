Moren gikk sammen med sønnen da han ble påkjørt: – Han bare forsvant under bilen

Moren var på vei hjem fra barnehagen med sønnen sin da hun ble vitne til at han på ble påkjørt. Sjåføren bedyrer at han ikke kunne gjort noe annerledes.

Det var den 13. januar i fjor at ulykken skjedde. Den 63 år gamle mannen kjørte på en mor og hennes to år gamle sønn i et gangfelt på Slemdal i Oslo.

Torsdag begynte straffesaken mot 63-åringen i Oslo tingrett. Han er tiltalt for uaktsomt drap, men nekter straffskyld, og svarte tydelig «nei» da dommeren ba ham ta stilling til tiltalen.

Mannen mener selv at han kjørte forsiktig, og at han rett og slett bare ikke så moren og toåringen. Han ser ikke hvordan han kunne ha gjort noe annerledes.

Mor: – Ikke en gutt som løp ut i veien

Moren var svært preget da hun ga sin vitneforklaring i tingretten.

Hun forteller at hun som vanlig hentet sønnen i barnehagen den dagen, og at han ønsket å gå langs fortauet der de etter hvert måtte vente på grønn mann for å gå over fotgjengerfeltet.

Toåringen var tidlig ute motorisk, og kunne gå før han var åtte måneder, forteller moren. Derfor lærte de ham tidlig hvordan han skulle oppføre seg i trafikken.

– Han var ikke en gutt som løp ut i veien. Han visste han skulle trykke på knappen i lyskrysset. Det var det siste han sa før han gikk over veien. «Vi må trykke på knappen» sa han til meg, sier moren.

Hun forteller at hun så bilen til 63-åringen, som sto til venstre i motgående kjøreretning, men at hun oppfattet situasjonen som at sjåføren så henne og sønnen. De fikk grønn mann, og hun gikk maks én meter bak sønnen på vei over gangfeltet.

Forsvant under bilen

Etter det gikk alt fort, og hun så sønnen forsvinne under bilen. Da hev hun seg mot bilen, og slo hendene i panseret.

– Han bare forsvant under bilen, og jeg tenkte bare at jeg måtte få stoppet den. Så ble jeg slått i bakken av bilen, forteller hun.

Deretter løp hun rundt til førersiden av bilen, og ropte «du har kjørt på sønnen min» til 63-åringen.

Så trakk hun toåringen ut fra under bilen, og satt seg med ham i armene på fortauskanten. Da hun kjente på sønnen sin, skjønte hun raskt at han var svært alvorlig skadd.

– Jeg skjønte da at det hadde gått så ille som det kunne gå, sier moren gråtende.

Sammenstøtet med bilen påførte henne brist i et ribbein, og hun fikk slagskader på venstre side av kroppen. I tillegg har hun hatt det krevende psykisk.

Hun ønsker ikke å være i retten, men føler hun må være sønnens stemme i saken, ettersom han ikke kan være der selv.

MINNESMERKE: Det ligger fremdeles lys og blomster der ulykken skjedde. Foto: Mathias Ogre

– Så ingenting

Vitner til ulykken kom til og begynte å gjøre hjerte- lungeredning på gutten. Han hadde da fått kraftige hodeskader, og ble senere erklært død på stedet av nødetatene.

Den tiltalte 63-åringen forteller i sin forklaring for retten at han synes det er tøft å høre morens forklaring, og at den gjorde inntrykk på ham.

Han mener derimot at det er veldig lite han kunne gjort annerledes den dagen. Han forteller at han var på vei til trening, og at han ikke hadde hastverk, var trøtt eller følte seg uoppmerksom.

Da han kom til lyskrysset hadde han rødt lys, og anslår at han ventet i om lag 30 sekunder på å få grønt. Han regner med at han brukte tiden på å se seg rundt. På det tidspunktet sto moren og sønnen diagonalt til venstre for bilen på andre side av veien.

Det kom også en bil i motgående kjøreretning, og 63-åringen tror han kan ha blitt noe blendet.

– Jeg ser over mot venstre der gutten og moren da står. Der er det helt tomt for meg. Jeg ser ingen. Det er klart, ingen nedbør, det er litt vått, men ikke glatt, og det er mørkt. Men det er klart, sier han.

Når han får grønt lys forteller han at han kjører i helt vanlig tempo, og at bilen som kommer mot ham også svinger til sin venstre, slik at de får hverandre på sin høyre side.

Så kommer han til overgangsfeltet.

– Jeg hører, mer enn jeg føler, et lite bump i bilen. Da tråkker jeg på bremsen med en gang, og stopper. Det neste som skjer er at jeg ser et ansikt som kommer opp på høyre forskjerm, sier han.

Det er moren, som er fortvilet og roper på ham.

LYSKRYSSET: Bilen sto fram til venstre i bildet, og gutten og moren sto ved lyktestolpen til høyre før ulykken skjedde. Belysningen blir et sentralt tema i rettssaken. Foto: Mathias Ogre

– Lyskrysset er livsfarlig

63-åringen forteller at han siden har vært mange ganger i lyskrysset og tenkt på hva som kan ha gått galt. Han mener sikten og belysningen i krysset gir et «sort hull» der moren og gutten sto, og at det er svært farlig.

– Det er livsfarlig. Det er helt svart, du ser ikke hva som er der. Det lyses utover i krysset, og ikke der folk står og venter. Det er skummelt, sier han.

63-åringens forsvarere har engasjert privatetterforsker for å belyse eventuelle svakheter og siktbegrensninger i lyskrysset.

Han sier også at han ville tatt sin straff om han selv følte han hadde gjort noe galt.

– Hadde jeg vært bevisst på at jeg hadde gjort noe galt, hadde jeg sagt det. Men jeg er sikker på at jeg ikke så noen ting, sier 63-åringen.

Har inngått forlik

Det er flere vitner til hendelsen som skal forklare seg i rettssaken.

I tillegg vil en privatetterforsker som har gjort undersøkelser av lyskrysset legge frem sine funn. Det er også varslet at aktoratet fredag vil ønske befaring av åstedet på Slemdal fredag.

Sjåføren har allerede inngått et forlik på erstatning med familien. Han sier i retten at det var for å spare familien ytterligere belastning.