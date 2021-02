Se sammendrag fra den vanvittige 9-0-seieren i vinduet øverst!

Etter to kamper uten seier i ligaen slo Manchester United grusomt tilbake i tirsdagens massakre av Southampton på Old Trafford.

9-0-seier var tangering av Premier League-rekorden, og akkurat det Ole Gunnar Solskjærs lag trengte etter nesestyveren mot Sheffield United i forrige hjemmekamp i ligaen.

– Du kan lett finne noen fartsdumper, men totalt sett er dette et lag du har tro på at skal greie å vinne nesten hver eneste kamp. Det er ingen tvil om at Ole Gunnar har gjort en bra jobb, sier TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt etter kampslutt.

I en sesong der det startet grusomt og der enkelte hevdet at Solskjær kjempet for jobben da laget lå langt nede på nedre halvdel av tabellen etter kun sju poeng på de første seks kampene, har nemlig alt snudd.

– Det har svingt underveis, og så kan det godt hende det ser annerledes ut om tre-fire måneder, men akkurat nå så er det ingen tvil. På rekruttering, valg av de rette karakterene å ha i laget og måten de spiller fotball på, så har det svært stor utvikling, sier Thorstvedt.

Tangerte Ferguson-rekord

I øyeblikket er laget nordmannen leder á poeng med byrival Manchester City på tabelltoppen, men har riktignok to kamper mer spilt enn de lyseblå. At pilene peker oppover, virker imidlertid hevet over enhver tvil.

– Vi må gi skryt. Det er jo lett på en dag der de vinner 9-0, men totalt sett synes jeg dette prosjektet er på rett vei, sier Thorstvedt.

Underveis i oppgjøret tirsdag - der Manchester United altså tangerte sin største triumf på øverste nivå siden re-brandingen til Premier League i 1992/93-sesongen - ble det blant annet også vist tribunebilder av en fornøyd Sir Alex Ferguson.

Skotten var sjef sist de røde djevlene vant med samme siffer - i utklassingen av Ispwich i mars 1995 - og Thorstvedts ekspertkollega Jesper Mathisen tror 79-åringen gleder seg stort over det hans gamle elev Ole Gunnar Solskjær viser frem for tiden.

– Jeg tror han satt og koste seg i dag, og har kost seg i store deler av sesongen. Han ser at dette laget er i utvikling. De nærmer seg iallfall de beste lagene i Premier League, sier han.

ALT HAR SNUDD: En skuffet Sir Alex Ferguson fotografert på Old Trafford i forbindelse med sesongens første hjemmekamp mot Crystal Palace i september. Da røk hans gamle klubb 1-3 på eget gress i det som var en marerittaktig start på sesongen. Foto: Richard Heathcote/AP

– Ser mer og mer slagkraftige ut

Mathisen tror ikke Solskjærs lag vil vinne når kalenderen viser mai, og anser Manchester City for en større favoritt til ligatittelen denne sesongen, men er allikevel snar med å rose jobben nordmannen gjør i gigantklubben.

– De er iallfall nærmere, og de har iallfall begynt å få på plass et lag som ser mer og mer slagkraftige ut, sier den tidligere stopperkjempen.

9-0-seieren er kun ett mål unna Uniteds største seier i klubbhistorien - en europacupkamp mot Anderlecht i 1956 der det ble 10-0.

– Solskjær setter ganske mange klubbrekorder og krysser av en god del greier underveis som også betyr litt. Dette var en aldeles strålende dag for klubben, sier Thorstvedt.

Mathisen føler seg sikker på at Ferguson ikke bare ser på tirsdagskvelden som en isolert hendelse, men i stedet gleder seg over gamleklubbens nåværende form.

– Det å vinne 9-0 mot ti mann er selvfølgelig veldig hyggelig, men jeg tror nok også han ser de litt større linjene og er veldig godt fornøyd med den veien Ole Gunnar Solskjær har begynt å ta dette laget, sier Mathisen.

PS! Manchester Uniteds største seier på øverste nivå er 10-1-seieren over Wolverhampton i daværende «First Division» i 1892. 9-0 har de i ligasammenheng også, i tillegg til seieren over Ipswich i 1994/95, vunnet mot Walsall i 1895 og Darwen i 1898. Begge de to triumfene var på nivå to.