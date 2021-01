Hovland tilbake etter uventet pause: – Han var ikke fornøyd

Torsdag ettermiddag spiller Viktor Hovland Farmers Insurance Open og er tilbake på PGA-touren. I to uker har han droppet å konkurrere.

I årets første turnering på PGA-touren, Sentry Tournament Of Champions, på Hawaii endte Hovland på 31. plass.

Etter en nokså tung siste runde valgte Hovland å dra hjem til Las Vegas allerede dagen etter. Den opprinnelige planen var at Hovland skulle bli på Hawaii for å spille Sony Open.

– Det som jeg har forstått er at han ikke var fornøyd med spillet i Sentry, sier Niklas Diethelm til TV 2.

Diethelm var Hovlands trener på landslaget fra 2013 frem til golfstjernen dro på college i 2016. De har fortsatt jevnlig kontakt.

EKS-TRENER: Niklas Diethelm trente Viktor Hovland på landslaget i tre år. Foto: Wang Toppidrett

– Nå er jeg ikke en del av teamet lengre, men vi sender meldinger når det skjer noe spesielt. Jeg følger veldig med på statistikken, forklarer han.

Hovland brukte store deler av juleferien i Norge i karantene, og i årets første turnering stemte det ikke helt, ifølge den tidligere treneren.

– Han hadde vært hjemme i Norge, og da ble det mindre trening. Man kjenner seg kanskje ikke like pigg når man ikke har fått slått, og har vært hjemme i snøen og sett på serier, forklarer Diethelm.

«Hva faen? Hvor god har han blitt?»

Etter turneringen på Hawaii har Hovland prioritert to uker med trening. Han dro rett til Las Vegas for å finne tilbake til godformen han viste på sin andre PGA-turneringsseier i desember.

– Det har vært to fine uker med trening, og jeg gleder meg til å komme i gang igjen, sier Hovland til Eurosport.

Nå er Diethelm sportssjef for golf på Wang Toppidrett. Han har sett flere golftalenter blomstre, men det var først i 2018 han skjønte at Hovland hadde noe helt spesielt.

VANT: Viktor Hovland etter seieren i Mexico. Foto: Robert Fedez

– Det var da jeg begynte å forstå at dette var ting jeg ikke hadde sett. Vi spilte en runde på Bogstad, og da tenkte jeg: «Hva faen? Hvor god har han blitt liksom?»

Dette var bare uker før Hovland gikk til topps i USAs amatørmesterskap. Han har stor tro på at Oslo-gutten igjen vil gjøre en topp innsats når han er tilbake på PGA-turneringen.

– En har jo begynt å forvente at han skal levere bra hele tiden. Det var ikke en pause fra golf det han gjorde nå. Det var rett og slett å komme ut i full form. Han kommer til å komme ut «sharp», konstaterer Diethelm.

– Vil se ham i toppen

Magnus Ohlsson var trener for Hovland fra 2009 og frem til han dro på college. Han er også sikker på at 23-åringen vil fortsette å levere i år.

Likevel har han vanskelig for å tro at Hovland vil levere like sensasjonelle prestasjoner som i fjor.

– Statistikk sett er det mye som taler mot at han skal vinne to turneringer på PGA-touren i år. Det er svært få som gjør det flere år på rad. Så det er ekstremt vanskelig, men jeg tror vi vil se ham i toppen hele året, sier Ohlsson til TV 2.

Viktor Hovland og Magnus Ohlsson. Foto: Privat

Og Hovland hadde litt av et år. Han ble første nordmann til å vinne en PGA-turnering, og ikke nok med det - han vant en til.

Det gjorde at han stakk av med årets sportsprestasjon på Idrettsgallaen, og sikrer ham en 14. plass på verdensrangeringen.

– Hva kan vi forvente oss av ham i Farmers Insurance?

– Han er jo en toppspiller nå. Så har han litt flyt i spillet, så vil vi nok se ham i toppen. Så dyktig er han, sier Ohlsson.

Fikk julegave av Hovland

Ohlsson møtte golfstjernen mens han var på juleferie hjemme i Norge. Og da mottok den tidligere treneren en spesiell gave.

– Jeg fikk en julegave av ham. Ha-ha. Jeg fikk piquétrøyen han vant i Mayakoba, ler Ohlsson.

Han forteller at de to fortsatt har svært god kontakt, men at de som regel unngår å snakke om golf når de er sammen.

Diethelm har også trent Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura med flere. Han liker å gi sine tidligere elever en lyd på melding dersom han oppdager noe nevneverdig.

– Jeg prøver ikke å være en del av deres liv nå, men jeg sender meldinger dersom jeg ser noen spesielle stats. Det er så jævlig kult at han har blitt en maskin. Hvis en følger med på andre golfere, så er det nesten ingen som spiller så bra. Det er nesten bare Tiger Woods, avslutter Diethelm.

Hovland slår ut i Farmers Insurance Open torsdag klokken 18:30, og fredag 19:30. Ventura er i gang en halvtime senere begge dager.