Slik blir helgeværet: - Finn fram solbriller og ulltøy

I helgen kan vi glede oss over fint vær i store deler av landet, mens temperaturene holder seg lave.

– Liker du vinter er dette positive værnyheter, sier Storm-meterolog Olav Krogsæter.

Lave temperaturer, sol og lett skydekke preger været den siste helgen i en ellers kald januar.

Påske-stemning

– Sørlandet og Østlandet får aller finest vær i helgen, sier meterologen.

I hovedstaden vil temperaturen holde seg på rundt ti kuldegrader.

Selv om temperaturene ikke stiger kan man varme seg litt på sola som vil være til stede i store deler av landet hele helgen.

Sør og Østlandet får lett skydekke og dermed ingen nedbør. Det gjør at snøen blir liggende og meterologen kan melde om godt skiføre.

Her kan det bli veldig kaldt

Det kan bli veldig kaldt enkelte steder nord på Østlandet.

– Vi har vært helt nede i -30 her og det kan fortsette, sier Krogsæter og legger til at det kan komme litt snøbyger her utover lørdagen.

Nord-Norge fortsetter med kaldt og fint vær, og kan få snøbyger på kysten fra søndag av.

Temperaturen på Finnmarksvidda torsdag ligger mellom 10 og 15 minus, men også her skal det bli kaldere i helgen når skydekke letter.

I indre Troms og Finnmark kan man vente seg temperaturer ned til 30 minus utover søndagen.

Øst-Finnmark har vært preget av snøbyger og kuling som fortsetter gjennom helgen.

Puddersnø i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal får mest nedbør i landet denne helgen.

Meterologens prognoser viser at områder her vil få mellom 20 og 30 cm med snø på lørdag, pluss 5 til 20 cm på søndag og mandag.

– Her kan det bli kjempeføre for de som trives på ski i puddersnø, sier Krogsæter.

Vestlandskysten kan også få snø, men ikke så mye som i Møre og Romsdal.

Generelt kan meterologen melde at denne helgen blir fin å tilbringe ute i skiløypene, men også inntil solveggen.