Milliardærpar leide privatfly og stjal vaksiner fra urbefolkning: – Frastøtende

Styrtrike Rodney (55) og Ekaterina (32) Baker utga seg for å være ansatte på et motell for å sikre seg koronavaksine i den kanadiske ødemarka.

Rodney Baker har nå trukket seg fra sin stilling som toppsjef for Great Canadian Gaming.

Selskapet eier 25 casinoer i Canada, i tillegg til en rekke veddeløpsbaner og spillhaller.

– Vi har nulltoleranse for handlinger som går i mot selskapets mål og verdier, sier en talsperson for selskapet ifølge The Washington Post.

Leide privatfly

Baker og skuespillerkona brøt koronarestriksjonene da de 19. januar leide fløy fra hjembyen Vancouver til hovedstaden Whitehorse i Yukon-territoriet.

I stedet for å sitte 14 dager i lovpålagt karantene, dro de 21. januar videre til det lille urbefolkningssamfunnet Beaver Creek, som har bare 93 innbyggere, i et privatfly.

Her utga Rodney, som tjente rundt hundre millioner kroner i året i Great Canadian Gaming, og kona seg for å være nyansatte på et lokalt motell for å få Moderna-vaksinen på en mobil vaksinasjonsklinikk.

Vaksinene Baker-paret tok, skulle egentlig gå til de eldre og risikoutsatte medlemmene av urfolket i White River First Nation.



I rommet paret fikk vaksinene, opphold blant annet den eldste innbyggeren i Beaver Creek seg, samt en døende kvinne.

Tre timer unna sykehuset

Siden mange som jobber i Yukon-territoriet kommer fra andre deler av Canada, trenger man ikke å være bosatt i nærområdet for å få vaksinen på slike klinikker.

Det sier Yukons samfunnsminister John Streicker til CBC.

De små landsbyene i Yukon-territoriet er høyt prioritert i vaksinekøen, ettersom innbyggerne bor tre timer unna nærmeste sykehus og dermed er sårbare under eventuelle smitteutbrudd.

Tatt på fersken

Paret vekket mistanke da de spurte om å bli transportert til flyplassen like etter at de hadde fått vaksinen.

De ansatte på vaksinasjonsklinikken sjekket med motellet paret sa at de jobbet på, og fikk fort bekreftet at Baker-paret hadde løyet.

Politiet ble tilkalt, og paret ble pågrepet på flyplassen idet de skulle fly de 2800 kilometerne hjem igjen til luksusleiligheten sin i Vancouver.

RASER: Canadas minister for urbefolkningen, Marc Miller. Foto: Adrian Wyld/AP

Canadas minister for urbefolkningen, Marc Miller, sier at han er frastøtt etter å ha blitt informert om parets handlinger.

– Jeg skjønner ikke hva de folkene tenkte på. Det er ekstrem knapphet på dosene, og av en eller annen grunn prøvde de å lure systemet. Det er urettferdig. Det er galt, sier han til The Guardian.

British Columbias sikkerhetsminister og generaladvokat Mike Farnworth langer ut i Vancouver Sun:

– Jeg tror ikke at jeg noensinne har sett eller hørt om en så avskyelig og motbydelig form for berettigelse og mangel på moralsk kompass, sier han.

Egoistiske årsaker

White River First Nation-høvding Angela Demit sier at det ikke er tvil om at Baker-paret har utsatt urbefolkningen hennes for fare.

– Vi er svært bekymret for at personenes handlinger satte våre eldre og sårbare personer i fare ved å snike i køen av egoistiske årsaker, sier hun.

Rodney og Ekaterina Baker, som foreløpig ikke har uttalt seg om saken, er ifølge CNN siktet for å ha brutt Yukons sivile beredskapslov.

De er i tillegg blitt ilagt bøter på 500 canadiske dollar, altså rundt 3350 kroner.

«Meningsløs» bot

Høvding Demit kaller boten «meningsløs» for så rike mennesker, og sier at hun er sikker på at paret trodde at de kunne lure urbefolkningen.

– For meg er det tydelig at de – fordi vi er et samfunn bestående av urfolk – trodde at vi var naive, sier hun til The Washington Post.

Janet Vander Meer, som leder koronaberedskapen i White River First Nations, mener at paret må fengsles.

– Den eldste innbyggeren i Beaver Creek, som er 88 år gammel, var i det samme rommet som dette paret. Moren min, som er døende, var i samme rom som dette paret. Det må bli fengsel. Jeg kan ikke skjønne annet, sier hun til Global News.