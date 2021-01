Derfor snakker «alle» om den elleville GameStop-aksjen

Internett renner over av nyheter om den amerikanske spillkjeden, der aksjeprisen er steget over 2300 prosent siden jul, og også norske investorer har kastet seg på bølgen.

Den siste uken har et nettforum kjent for sine eksentriske småinvestorer og spillkjeden GameStop skapt oppstyr og forundring i finansverdenen.

Både Det hvite hus og amerikansk finanstilsyn har bekreftet at de «følger med» på den elleville situasjonen som har fått GameStop-aksjen til å skyte til astronomiske høyder.

Siden jul har aksjeprisen steget over 2300 prosent, og er denne uken en av verdens mest handlede aksjer. Den er mer omsatt en store selskaper som Apple, Tesla og Microsoft.

– Ellevill reise

– Bare den siste uken alene har selskapet steget 1177 prosent. Så det har uten tvil vært en ellevill reise den siste perioden, sier Nordnet-analytiker Mads Johannesen til TV 2.

Avisa The Guardian beskriver det som et David mot Goliat-scenario, der småsparere står mot etablerte hedgefond. Den analogien synes Johannesen passer:

– Her har man et perfekt eksempel på krig mellom småsparere og de store kapitalsterke fondene. Samtidig ser man også at om man er mange nok små investorer som enes om noe, så kan man skape enorme utslag, sier han.

Han forteller at lignende har skjedd tidligere, men at det som gjør situasjonen ekstraordinær er at hendelsen utspiller seg i sosiale medier og forumer.

Drevet av Reddit-forum

Han forklarer at situasjonen fikk sin spede begynnelse på nettforumet Reddit. Ifølge amerikanske medier har ansiktet på småinvestorenes grep blitt underforumet WallStreetBets, som er blitt sengelektyre for amerikanske investorerer.

Dette er en løst sammensatt gruppe som deler historier om dramatiske og ofte spekulative investeringer, som ikke alltid er ekte, og nettpraten har store innslag av ironi, memes og grov språkbruk Forumet har totalt 2,9 millioner medlemmer, selv om ikke alle av dem er aktive, og bruker blant annet klengenavnet «degenerates» om seg selv. For å handle aksjer bruker de ofte nettjenesten Robinhood.

Ifølge en undersøkelse av Harvard College Consulting Group, som har tatt for seg 230 investorer under 24 år, oppgir nær en tredjedel av dem at de er ute etter å tjene raske penger, og omtrent like mange oppgir at de benytter Reddit.

Satset mot fond

Ifølge Johannesen tok forumbrukerne tak i GameStop-aksjen, som er en av de «shortede» i USA, altså et selskap andre satset penger på at aksjekursen ville falle i.

– Dette gjorde at flere av deltakerne i dette forumet ønsket og gå mot aktørene som ønsket at aksjen falt. Når nok investorer kjøper aksjer, stiger kursen. Sitter man da «feil vei» taper man penger, og på et tidspunkt blir man nødt til å kjøpe tilbake aksjene man har solgt i markedet, sier han.

Dette kalles en «shortskvis», og medfører et enormt kjøpspress i en aksje.

– Dette er angivelig også taktikken til mange av disse deltakerne på forumet. Ved å fremprovosere slike shortskviser vil dette gi utslag i enorme kursbevegelser på oppsiden som igjen gjør at investorer som har kjøpt aksjer, tjener penger, sier analytikeren.

De som «shorter» en aksje kan maksimalt sitte igjen med en gevinst på hundre prosent, mens man ved å sitte langsiktig med en aksjen kan oppleve en teoretisk uendelig stigning.

– Slikt sett er det å shorte aksjer en risikosport som kan påføre deg enorme tap, sier Johannesen.

– Hvilken konsekvens får dette for hedgefondene som har håpet på at kursen skal svekke seg?

– Ut ifra hva som går av rykter i markedet har dette gått svært mye ut over Hedgefondet Melvin Capital. Ulike kanaler har meldt at fondet har lidd store tap på denne posisjonen, men jeg har ikke sett noe helt konkret fra fondet i skrivende stund, sier analytikeren.

Overfor CNBC erkjenner Melvin Capital-sjef Gabe Plotkin at tapene har vært massive, men nekter for at ryktene om at fondet ikke kommer til å overleve tapet stemmer, skriver nyhetsbyrået AP.

Johannesen forteller at de på den andre siden, som har kjøpt aksjen, per nå har opplevd å se en voldsom kursoppgang.

– Hvordan det blir når sentimentet snur og flere vil ta gevinst gjenstår å se, men man vil da etter alle solemerker oppleve et ekstremt kursfall. sier han.

Nordmenn slenger seg på

Ifølge Johannesen har Nordnets kunder også fått med seg det som skjer i USA nå, og i løpet av den siste uken har deres norske kunder omsatt GameStop-aksjer for 250 millioner kroner.

– Internettet og sosiale medier har bidratt til at informasjonen er mye mer tilgjengelig enn tidligere, som gjør at selv norske kunder kan raskt få informasjon om hva som skjer i USA, sier han.

Han sitter ikke på konkrete tall på hvordan de norske investeringene fordeler seg

– Men ut i fra erfaring og antallet aksjonærer så er det økt aksjonærbase fremfor få og store kunder med kapital, sier han.

I de nordiske landene Norge, Sverige, Danmark og Finland er omsetningen blant Nordnetkunder 950 millioner kroner i samme periode.

Oljefondet sto på eierlisten

I eieroversikten på GameStops nettsider står Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, oppført med 2,6 prosent av aksjene. Til TV 2 sier presseansvarlig Line Aaltvedt i Norges Bank Investment Management at Statens Pensjonsfond Utland ikke eier noe i GameStop per 31.12.2020.

Ved utgangen av fjoråret eide investeringsforvaltningsselskapet BlackRock 9,2 millioner GameStop-aksjer. Om de ikke har solgt noen disse siden, kan sitte i en situasjon der aksjeverdien er steget med skyhøye 2,4 milliarder dollar siden da, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Komplisert

Den siste tiden har lignende situasjoner som har oppstått hos GameStop også oppstått med selskaper som AMC Entertaiment Holdings og Blackberry.

Amerikanske myndigheter ser på på hvorvidt hendelsen kan anses som markedsmanipulasjon. Det tror Johannesen myndighetene vil få en krevende jobb med:

– Det å kjøpe en aksje på andres anbefaling er ikke ulovlig, spørsmålet er dog om noen har bidratt til å utløse dette til egen vinning, sier han.