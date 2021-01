AstraZeneca har ikke løsning på leveranseproblemene av vaksinen

Torsdag morgen opplyser vaksineprodusenten AstraZeneca at de lover å jobbe sammen med EU for å løse den bitre striden om vaksineleveranser til EUs 27 medlemsland, etter det ble kjent at EU kan få 60 prosent færre doser i første kvartal enn lovet.

Kommunikasjonsdirektør for AstraZeneca i Norden, Jacob Lund, sier til TV 2 torsdag morgen at de hadde et konstruktivt møte med EU-kommisjonen onsdag kveld.

– Vi hadde en åpen samtale som handlet om kompleksiteten som finnes rundt det å øke produksjonen av vaksinen og de utfordringene vi har hatt på den veien. Og vi er enige om at vi kommer til å jobbe sammen for å finne en løsning, sier Lund til TV 2.

Partene klarte å bli enige om å jobbe sammen for å løse striden, men EU er ikke fornøyd med svarene de fikk fra farmasiselskapet.

– Vurder å flytte doser

AstraZeneca er klar på at det ikke er en enkel løsning på utfordringen rundt de forsinkede vaksineleveransene.

– Vi holder på å diskutere, sammen med EU-kommisjonen, om vi eventuelt kan flytte doser. Men det er ikke bare å flytte vaksinedoser fra et annet land eller fra en annen region til Europa, for da skaper vi bare nye problemer et annet sted, sier Lund.

– Hvordan opplever dere presset fra EU?

– Vi forstår frustrasjonen fra EU. Vi er også frustrert og vil veldig, veldig gjerne kunne levere alle de dosene vi har tenkt, sier Lund.

– Kan dere øke produksjonen for å tatt igjen det tapte?

– Produksjonen av vår vaksine skiller seg litt fra de andre vaksinene som er blitt godkjent. Det er en lengre prosess som tar flere måneder fra start til slutt. Selv om vi nå holder på å optimalisere de ulike delene av produksjonen og sannsynligvis og kanskje kommer til å få flere doser utav produksjonsprosessen framover, så kommer det til å ta litt tid. Så på kort tid må vi se på andre løsninger, sier han.

Lover 300 millioner doser

– Hva konkret har dere blitt enige med EU-kommisjonen om?

– Vi har ikke en konkret fantastisk løsning på leveranseproblemene. Men vi fortsetter å jobbe videre og har en tett dialog med EU-kommisjonen. Vi kommer fortsatt til å levere i forhold til kontrakten vår på 300 millioner doser til Europa, sier Lund.

AstraZeneca har tidligere sagt at selskapet bare kunne levere en del av vaksinedosene som ble lovet for perioden januar til mars, og viste til produksjonsproblemer ved fabrikkene i Europa.

AstraZeneca har fabrikker både i Storbritannia og EU, og EUs helsekommissær Stella Kyriakides mener selskapet må stå ved leveringsforpliktelsen og ta fra det som er produsert i Storbritannia.