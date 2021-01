Sjokkrapporten: Russland kjøpte Besseberg-støtte med tilbud om horer og jaktturer

Saken oppdateres

Det går frem av Det internasjonale skiskytterforbundets uavhengige granskingskommisjon (ERC) sin endelige rapport om beskyldningene om korrupsjon og dopingsvindel i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Rapporten er rystende lesning og omhandler funn av 13 luksusklokker hjemme hos Besseberg, beskyldinger fra dopingvarsler Grigorij Rodtsjenkov om betalinger av flere millioner til Besseberg, gratis jaktturer i Russland, prostituterte, som ble kalt «tolker», som ble stilt til Bessebergs disposisjon på reiser til Russland, og EPO-sprøyter som ikke ble gitt videre til politiet.

– Beskyttet russiske interesser i mer eller mindre alt han gjorde

Besseberg har innrømet til politiet å ha benyttet seg av én prostituert i Moskva mellom 2010-2014, men kommisjonen mener dette har skjedd ved flere anledninger. I tillegg har Besseberg bekreftet til politiet at han hadde «et vennskap med en kvinne som inkluderte seksuell kontakt», som han møtte på et verdenscuprenn i mars 2016 i Khanty-Mansiysk.

Videre benekter Besseberg at han noen gang skal ha beskyttet utøvere som har vært mistenkt for doping eller ulovlig delt blodpassinformasjon til russiske idrettsmyndigheter.

– Det er kommisjonens syns at bevisene som er avdekket antyder at Besseberg konsekvent foretrakk og beskyttet russiske interesser i mer eller mindre alt han gjorde, slår kommisjonen fast.

Rapporten på 220 sider er delvis sladdet, men kommisjonen legger ikke skjul på hva de mener er hovedtrekkene:

«Although the Commission has not found direct evidence that Mr Besseberg received cash bribes from Russian parties, there are significant apparent gaps in his explanation of his personal finances, as well as direct evidence that he received expensive hunting trips paid for by his Russian hosts.»

There is evidence that Mr Besseberg used the services of prostitutes, while staying in Russia.(...) In the above-mentioned cases there are clear indications that Russian officials were involved in these arrangements, namely .

In addition, as explained below, there is a clear record of Anders Besseberg favouring Russian interests to such a significant extent that it justifies an inference that he did so in exchange for illicit reward, and/or because he was compromised.»





Fikk klokke til 200 000 kroner som personlig gave

Kommisjonen påpeker at de ikke har funnet «direkte bevis for bestikkelser», men omtaler blant annet at politiet beslagla 13 dyre klokker hjemme hos Besseberg.

«Fire av disse var fra spesifikke idrettsarrangement, mens de andre ni var var luksusmerker som RAM (to stk), Omega Broad Arrow, Ulysee Nardin (to stk), Huboldt Geneve, Poljot, og to ukjente merker», står det å lese i rapporten.

Bessberg bekreftet at han fikk Omega-klokken, til en estimert verdi av rundt 200 000 kroner, som en personlig gave i mars 2011 i Khanty-Mansysk, for å markere det 100. styremøte i IBU og hans egen 65. årsdag.

Videre sier han at han skal ha fått en klokke av den russiske visepresidenten i IBU, Alexander Tikhonov, men de andre klokkenes opphav og bakgrunn er ukjent.

Verken Besseberg selv eller hans advokat har svart på TV 2s henvendelser torsdag, men advokat Norbert Wess sier følgende til NRK:

– Jeg vil understreke at politietterforskningen fortsatt pågår, at ingen tiltaler er fremsatt og at Besseberg nekter for alle anklager som er kommet fra myndighetene og IBU-kommisjonen, sier Wess.

Fant EPO-sprøyte - «hindret etterforskning»

Rapporten omtaler også en oppsiktsvekkende historie fra et verdenscuprenn i Antholz 2015.

Der ble en brukt sprøyte med EPO funnet, og kommisjonen mener at Besseberg og Resch ikke tok saken videre slik de skulle.

Dette ble ikke tatt videre til politiet, og kommisjonen er ikke nådeløs i sin dom over Besseberg og Resch sin håndtering av saken:

«Bevisene antyder at Resch har en sak å svare for når hun sammen med Besseberg skal ha hindret etterforskningen av en brukt EPO-sprøyte. DNA-analyser viser at blodet i sprøyten kom fra en mann, men bevisene viser at Resch kun sendte én prøve fra én utøver til laboratoriet for å undersøke en mulig DNA-match. Hun ville ikke sende flere, uten noen god grunn, slik kommisjonen ser det».

Besseberg stilte ikke opp for kommisjonen

Arbeidet med rapporten, som ble påbegynt i slutten av 2018, startet etter østerriksk politi sine dramatiske raid på IBUs hovedkvarter i Salzburg, Østerrike, i april 2018, og omhandler hovedsaklig en rekke beskyldinger som har vært rettet mot tidligere IBU-president Besseberg og tidligere IBU-generalsekretær Nicole Resch.

Rapporten er i overkant av 200 sider lang og har blitt jobbet med siden slutten av 2018, ledet av den velrennomerte engelske advokaten Jonathan Taylor.

Kommisjonen har intervjuet i overkant av 60 personer, inkludert Tore Bøygard, styremedlem i IBU, og har samlet inn og gjennomgått mer enn 70 000 dokumenter og elektroniske filer.

Kommisjonen har samarbeidet med både norske og østerrikske myndigheter (hvor det fortsatt pågår separate, men beslektede, etterforskinger), men det skal ha vært svært vanskelig å få Besseberg, Resch og co. i tale.

Som insidethegames.biz omtalte i juli i fjor, hadde det ikke lyktes kommisjonen å få Besseberg til å stille til intervju, da han ville avvente konklusjonen av Økokrims etterforsking av ham først.

TV 2 forstår at han heller ikke har stilt opp for kommisjonen etter det, men østerriksk politi har delt intervjuene som ble gjort med Besseberg i startfasen av saken til kommisjonen.

Resch skal ikke ha hatt mulighet til å stille til intervju for kommisjonen på grunn av «helseårsaker». Tidligere RBU-president Alexander Kravtsov sa seg først villig til å svare på kommisjonens spørsmål, men valgte likevel ikke å svare.

Økokrim etterforsker «grov korrupsjon»

Saksgangen videre er at Biathlon Integrity Unit (BIU) nå skal vurdere hva de vil gjøre med funnene.

De kan blant annet ta saken til Idrettens voldgiftsrett (CAS), men de har også makten til å la saken ligge og derfor avslutte saken.

Granskingskommisjonens arbeid må ikke forveksles med de pågående etterforskningene i Østerrike og Norge. Økokrim leder det arbeidet i Norge, men det er uklart når deres etterforskning er ferdig.

Den etterforskningen omhandler «grov korrupsjon».

– Granskingskommisjonen har delt sin informasjon fra rapporten med Økokrim, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Trude Stanghelle, til TV 2, og legger til at «granskingskommisjonen ikke har hatt innsyn i den norske straffesaken».

– Når vil Økokrim være ferdig med sin etterforskning?

– Det er vanskelig å anslå når Økokrim vil være ferdig med sin etterforskning. Det er inngått avtale om en felles etterforskingsgruppe med Østerrike, og den norske etterforskningen vil derfor delvis være avhengig av den østerrikske saken, opplyser hun.