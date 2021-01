Fotballryktene: – Landslag kjemper om supertalent

Bayern Münchens stjerneskudd Jamal Musiala kan velge mellom å spille for Tyskland eller England. 2003-modellen, som har vært linket til Manchester United og Liverpool kan spille for begge landslag.

Nå planlegger Tysklands landslagssjef Joachim Löw å ta han ut i neste landslagstropp for å sikre at unggutten skal spille for "Die Mannschaft" i fremtiden, skriver Bild. Det gjenstår å se om England-manager Gareth Southgate også vil tilby en plass i troppen til Musiala. Neste landslagspause er i mars.

Manchester City har kommet til enighet med Barcelona om en overgang for Eric Garcia (20). Forsvarsspillerens kontrakt går ut til sommeren, og skal spille gratis de neste seks månedene for å gjøre overgangen mulig, uttaler presidentkandidat i Barcelona Victor Font til Goal.

Overgangen vil koste rundt 35 millioner kroner, skriver nettstedet.

West Ham vil avslutte sin jakt på en spiss i dette overgangsvinduet om de får Jesse Lingard (28) på lån fra Manchester United, skriver The Athletic.

Paul Pogba (27) sier han vil gå i dialog med Manchester United mot slutten av sesongen for å diskutere fremtiden hans på Old Trafford, rapporterer Mail.

Sky Sports melder at Marcos Rojo er på vei bort fra Manchester United, og ønsker seg en overgang til Boca Juniors. Rojo har ikke spilt for United siden høsten 2019.

I følge The Sun følger Manchester United med på Hoffenheims midtbanespiller Christoph Baumgartner (21).

Yannick Bolasie ser ut til å bli klar for Middlesbrough i løpet av dagen, skriver Sky Sports.

West Bromwich har kommet til enighet med Galatasarays senegalesiske spiss Mbaye Diagne (29) på lån for resten av sesongen, melder Express & Star.

Goal skriver at PSG har vært respektløse i deres fremgangsmåte på å hente Lionel Messi (33). Barcelonas presidentkandidat Joan Laporta har truet med å rapportere den franske storklubben til FIFA.

Newcastle Chronicle meder at Newcastles DeAndre Yedlins (27) vil se at klubben henter inn forsterkninger på lån for å fortsette i klubben dette overgangsvinduet. Galatasaray har kommet med et bud på backen, melder ESPN.

FK Haugesund-trener Jostein Grindhaug bekrefter at klubben er interessert i å hente hjem Martin Samuelsen (22), skriver Haugesunds Avis. Samuelsen var utlånt til Haugesund fra West Ham i 2019.

Hull-spilleren sliter med spilletiden i League 1, og har også vært ryktet til Aalborg og Vålerenga. Hull-manager Grant McCann uttalte til lokalavisen Hull Daily Mail at to klubber har lagt inn bud på angrepsspilleren.