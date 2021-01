Solgte Bernie-produkter for 15,5 millioner kroner

Bildet av en vinterkledd Bernie Sanders fikk internett til å koke. Nå har det også blitt svært god butikk for den tidligere presidentkandidaten.

Bildet av Sanders i en praktisk vinterjakke og med fargerike strikkevotter blant de ellers frakk- og kåpekledde politikerne foran Kongressen, gikk viralt og er blitt klippet inn i tallrike bilder, kunstverk og videoer over hele verden.

Utsolgt på fem minutter

Den 79 år gamle senatoren fra Vermont har utnyttet populariteten til å selge Bernie-produkter inspirert av det nå verdensberømte bildet. Sanders startet salget forrige torsdag, og den første beholdningen ble utsolgt på fem minutter.

Denne heklede Bernie-dukken var blant produktene som ble auksjonert bort. Dukken ble til slutt solgt for 20,300 dollar. Foto: Billy Calzada/AP

Siden den gang har han solgt produkter for 1,8 millioner dollar, tilsvarende 15,5 millioner norske kroner.

– Jane og jeg er forbløffet over kreativiteten som mange har vist den siste uken, og vi er glade for at vi kan bruke min popularitet på internett til å hjelpe dem som trenger det i Vermont, sier Sanders.

Veldedig formål

Inntektene går til Meals on Wheels, som skaffer varme måltider til folk i Vermont som er kronisk syke og ikke har mulighet til å lage sin egne måltider, og til Vermont Parent Child Network.

– Men denne summen er ikke noe erstatning for handling fra Kongressen, sa Sanders med referanse til den massive krisepakken som behandles der.

De ikoniske vottene er strikket av Jen Ellis, en barneskolelærer fra Vermont som strikker votter på fritiden. Læreren tok til sosiale medier for å kommentere den voldsomme oppmerksomheten.

Ellis kunngjorde også at hun har strikket tre nye par votter, som hun vil auksjonere til veldedige formål i Vermont. Et siste par vil selges på eBay, og inntektene vil gå til å betale for datterens høyere utdanning.