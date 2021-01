Tvilende demokrater vurderer ny straff mot Trump

Tirsdag stemte Senatet over hvorvidt de skulle forkaste riksrettssaken mot Donald Trump. 45 av 100 senatorer, alle republikanere, stemte for å forkaste saken. Det var ikke nok til å stoppe riksretten, men avstemningen var likevel godt nytt for Donald Trump.

Om den avgåtte presidenten skal felles i riksrettssaken, må 67 senatorer stemme for å finne ham skyldig. Det betyr at de 50 demokratene i Senatet er avhengig av støtte fra 17 republikanere.

Når bare fem republikanere stemte for å i det hele tatt avholde riksrettssaken, virker det svært usannsynlig at presidenten blir dømt.

Tvilende demokrater

Pessimismen er tydelig blant flere demokrater, deriblant senatoren Tim Kaine.

– Tirsdagens avstemning viste helt tydelig at vi ikke vil komme i nærheten av 67 stemmer. Så jeg tror kanskje det er litt mer interesse for et alternativ, sier Kaine til Associated Press.

Tim Kaine vil fordømme presidentens handlinger. Foto: Susan Walsh/Getty Images

Han står i spissen for et nytt forslag, som ønsker å fordømme Trumps rolle i angrepet mot Kongressen.

– Det er viktig å ha alternativer. De involverte i angrepet 6. januar må holdes til ansvar, det inkluderer også at presidenten må holdes til ansvar for å ha fremprovosert angrepet, sier senatoren til CNN.

Håper på republikansk støtte

Kaine håper fordømmelsen også vil støttes flere republikanere, som også har gitt uttrykk for at Trump må holdes til ansvar. Kaine sier han har diskutert forslaget med enkelte republikanere, men vil ikke si hvem eller hvor mange.

Moderate Susan Collins er blant republikanerne som er åpne for forslaget. Hun understreker at en eventuell fordømmelse vil skje etter, og ikke istedenfor riksrettssaken.

Susan Collins var en av fem republikanere som stemte mot å forkaste riksrettssaken. Foto: Melina Mara/Washington Post via AP

– Jeg synes det virker fornuftig å undersøke et alternativ som kan få tverrpolitisk støtte. Jeg er usikker på om dette vil få den støtten, sier Collins til Washington Post.

Også Lisa Murkowski og Mitt Romney skal være «interesserte» i forslaget. Det er definitivt ikke John Cornyn.

– Jeg kan ikke begripe hvorfor i all verden vi vil gjøre det, sier senatoren fra Texas til The Hill. Han advarer mot konsekvensene av et slikt forslag.

– Hvis vi kan fordømme tidligere presidenter, så kan republikanerne fordømme Barack Obama når vi har flertall, legger han til.

Historisk avgjørelse

Til forskjell fra en riksrettsdom, krever fordømmelse bare 60 stemmer i Senatet. Fordømmelse vil ikke være en fellende dom, men likevel være historisk: Fordømmelse av en president har kun skjedd én gang tidligere.

Kaine mener videre at vedtaket vil hindre Donald Trump fra å stille til president igjen. Her er derimot flere juseksperter uenige med senatoren, skriver Washington Post.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, understreker at han er fullstendig fokusert på riksrettssaken, uavhengig av hva både demokrater og republikanere måtte tenke.

– La det ikke være noen tvil, det vil bli en rettssak og bevisene mot den tidligere presidenten vil presenteres for hele nasjonen, forsikrer leder Schumer.

Riksrettssaken mot Donald Trump starter 8. februar.