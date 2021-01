Derfor frykter amerikanerne terror

I et nytt rundskriv fra Sikkerhetsdepartementet fremgår det at det nasjonale trusselnivået har økt den siste tiden.

Uten å peke på en spesifikk trussel, understreker departementet at trusselen «vil vare» i flere uker – over hele USA.

Misnøye med myndighetene

Skrivet advarer mot et økt potensiale for politisk motivert vold og terror, og beskriver en økt misnøye med myndighetene siden Joe Biden ble valgt til president.

Videre trekker de frem flere demonstrasjoner mot myndighetene det siste året, som demonstrasjoner mot koronarestirksjoner, politivold og presidentvalget, som eksempler på politisk motivert vold.

– Voldelige ekstremister som misliker utøvelsen av myndighetenes makt og utfallet av presidentvalget ... kan fortsette å mobilisere for å oppfordre eller utøve vold, heter det i rapporten.

Sikkerhetsdepartementet slår videre fast at den dødelige stormingen av Kongressen kan ha inspirert liknende terrorhandlinger i nær fremtid, noe det allerede finnes eksempler på.

Pågrep bombemann

Onsdag offentliggjorde Justisdepartementet at de har pågrepet en 43 år gammel mann fra California, som var i besittelse av fem hjemmelagde bomber. 43-åringen var også i besittelse av 49 ulike våpen og mengder av materiale for å produsere flere eksplosiver.

De fem hjemmelagde bombene ble funnet i et våpenskap på mannens kontor. Foto: Justisdepartementet

I flere tekstmeldinger sendt i dagene etter stormingen av Kongressen, skal mannen ha diskutert mulighetene for å angripe Demokratenes hovedkvarter, Twitter og Californias guvernør.

«Vi kan angripe Twitter eller demokratene, det er opp til deg», skrev mannen i en melding 10. januar.

Neste dag sendte han en ny melding til samme person:

«Jeg har så lyst til å sprenge en av demokratenes bygninger».

Høyreekstrem kobling

Three Percenters har dukket opp på en rekke voldelige opptøyer de siste årene, som her i Charlottesville i 2018. Foto: Chip Somodevilla/AFP

Myndighetene fant også et klistremerke tilknyttet den høyreekstreme gruppen «Three Percenters» på mannens bil. Three Percenters var blant gruppene som deltok i stormingen av Kongressen 6. januar.

Mannens advokat avviser alle anklagene og nekter for koblingene til den høyreekstreme gruppa.

– Han er en høyt respektert bedriftseier, far og familiemann, sier advokaten ifølge Associated Press.

– Den virkelige trusselen

Sikkerhetsdepartementet advarer ikke mot en konkret ideologi, men påpeker at trusselen kommer fra «et bredt utvalg av ideologisk motiverte aktører».

Departementets leder under George W. Bush, Michael Certoff, er tydelig på hvor han mener trusselen kommer fra. I en samtale med reportere påpeker Certoff at høyreekstreme terrorangrep de siste årene har tatt livet av langt flere amerikanere enn terrorangrep utført av religiøse terrorister som IS og Al-Qaida.

– Vi må være ærlige og innse hva den virkelige trusselen er, sier Certoff til AP.

Så langt er over 150 mennesker siktet for sin rolle i stormingen av Kongressen, deriblant personer med tilknytning til gruppen Three Percenters.