Målet mot Manchester United var ekstra spesielt for Bryan: – Dette var for mamma

Kean Bryan vokste opp like bortenfor Old Trafford. Onsdag ble han en av heltene som senket Manchester United.

Kean Bryan (24) ankom Manchester Citys akademi som elleveåring, men klarte aldri å ta seg gjennom det trange nåløyet som gir plass på A-laget for de lyseblå.

Se Bryans omdiskuterte mål øverst!

Istedenfor dro han videre til Sheffield United som 22-åring. Onsdag spilte han sin fjerde kamp for klubben.

– Det var veldig stort for meg. Jeg er oppvokst rett nedi gaten her, men jeg ønsker å dedikere målet til min mor. Hun døde i fjor, så dette er for deg mamma.

Da moren hans døde i 2020 la forsvarsspilleren ut denne rørende teksten på Instagram.

– I går sa vi farvel min nydelige mor. Jeg er så takknemlig for alt du har gjort for familien vår. Jeg er den mannen jeg er i dag takket være deg. Jeg er klar over at tiden vår sammen ble kort, men jeg er glad for at du nå har fred. Jeg lover å gjøre deg stolt og passe på familien vår. Fly høyt mamma, jeg elsker deg.

– Vi hadde ingenting å tape

Onsdag var 24-åringen som er oppvokst like bortenfor Old Trafford med på det TV 2s fotballkommentator Espen Ween kalte for årets største sjokkseier.

– Vi visste at det ville bli en vanskelig kamp. Vi har mange skader, men sjefen (Chris Wilder) sa vi bare skulle gå ut på banen og gi alt. Vi hadde ingenting å tape, sier Bryan etter kampen.

Det var nettopp dette Simen Stamsø-Møller mente gjorde resultatet ekstra spesielt. Grunnet skader ble Chris Wilder nødt til å bruke flere spillere med lite erfaring fra Premier League. Likevel klarte de å slå Manchester United som ikke hadde tapt en kamp i ligaen siden 1. november.

– Det er jo som Bryan sier etter kampen. Det er reservene til Sheffield United som scorer målene. Det er de som har store skadeproblemer. Dette er ikke bare sjokkerende. Det er ubegripelig at Manchester United klarer å tape denne kampen, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Med seieren øyner Kean Bryan nå en sjanse for at laget skal holde seg i Premier League.

– Sjefen sier til oss hver dag at vi er nødt til å tro på dette. Vi kom helt hit fordi vi kjemper for hverandre. Det er det Sheffield United er kjent for.

– Vi vet det kommer til å bli tøft. Tabellen lyver ikke, men vi håper at dette resultatet kan gi oss noe å bygge videre på, sier Bryan.