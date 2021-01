Derfor gikk det galt: – Vi har manglet de siste prosentene gjennom hele VM

Norges VM-drøm ble knust av Spania i kvartfinalen onsdag. Nok en gang ble det for mye bom på klare sjanser.

– Jeg synes vi har manglet de siste fem til ti prosentene gjennom hele VM. Det som kanskje lyser mest er avslutningene våre, vi har altfor dårlig uttellingsprosent gjennom hele VM og det er ikke godt nok når man skal komme langt, sier Norges Gøran Johannessen til TV 2.

Det er TV 2s håndballekspert Bent Svele enig i, men han mener det er et mer sammensatt problem.

– Det er summen av flere ting og det er vanskelig å sette fingeren på det ene eller det andre. Men håndballen er egentlig en enkel sport. Det handler om å score flere mål enn motstanderen, og glipper du på uttelling blir det skjebnesvangert til syvende og sist, sier Svele og utdyper:

– Ja, de har manglet noen prosent. Jeg tror forklaringen er at et par spillere som var viktig i fjor er borte. Så er det kommet inn noen nye som enten har hatt lite spilletid i klubb, eller fortsatt har noen problemer og ikke får ut potensialet.

– Manglet DNA-et vårt

Han påpeker at Norge ikke var soleklare favoritter til å vinne VM i utgangspunktet.

– Vi kunne være med i kampen om å vinne VM med maks flyt. Vi tapte for et spansk lag som jeg synes var bedre enn oss. Vi kom dårlig inn i kampen og manglet på en måte DNA-et vårt. Vi gikk oss bort mot et tøft angrepsspill, sier Svele.

Han peker også på bredden i det norske mannskapet.

– Vi har ikke den bredeste troppen i verden. Vi har spilt veldig smalt og det blir veldig synlig når Sagosen blir skadet. Da må Christian O'Sullivan og Gøran Johannessen gjøre mesteparten av jobben. Da har vi ikke stor bredde.

Berge: – Jeg er skuffet

Landslagssjef Christian Berge var naturligvis skuffet etter nederlaget mot Spania. Han pekte også på for dårlig uttelling.

– Vi bommet på klare sjanser når vi hadde momentet. Nei, jeg er skuffet. Vi får dra hjem å bli bedre, sier Berge til TV 2.

– Hvilke knappet må man trykke på for å komme dit?

– Det er umulig å ta det på stående fot sånn som dette her. Jeg må hjem og se på det først, og få snakket litt med spillerne.