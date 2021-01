Cloris Leachman (94) er død

Sent onsdag kveld skriver flere medier, blant annet ABC News, at skuespilleren Cloris Leach er død.

Hun ble 94 år gammel. Leachman døde av naturlige årsaker i sitt hjem i California.

– Det har vært mitt privilegium å arbeide med henne, en av de mest fryktløse skuespillerne i vår tid, uttaler manageren hennes Juliet Green i en pressemelding.

Delte Emmy-rekord

Hun forteller at Leachman, som sammen med Julia Louis-Dreyfus holdt rekorden for flest Emmy-priser, var enestående som skuespiller.

– Det var ingen som Cloris. Med et eneste blikk kunne hun knuse hjertet ditt eller få deg til å le, slik at tårene renner nedover kinnet ditt, forteller Green.

Danseprogram som 82-åring

Hun var best kjent for sine TV-roller innen komedie og drama, og spilte i serier som «The Mary Tyler Moore Show», «Facts of Life» og «Malcolm in the Middle». Hun spilte i flere filmer laget av Mel Brooks, og spilte også i filmversjonen av «The Beverly Hillbillies», skriver ABC News.

Som 82-åring ble hun introdusert for en ny generasjon fans da hun deltok på TV-programmet «Dancing With the Stars», skriver TV-kanalen. Det ledet til en rekke nye TV- og filmroller, blant annet i serien «Raising Hope».