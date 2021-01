Kontroversiell scoring i Manchester United-tap: – Rett og slett svakt av dommerteamet

Manchester United – Sheffield United 1–2 (0–1)

Manchester United hadde spilt 13 kamper på rad uten tap i Premier League før Sheffield United gjestet Old Trafford onsdag. For gjestene så det mørkere ut. Én seier på 19 kamper før oppgjøret var fasit for dem.

1. november mot Arsenal var forrige gang Solskjær & co. tapte i ligaen. Det så lenge ut til at den statistikken skulle ryke mot Sheffield United, men 25 minutter før slutt steg Harry Maguire til værs.

Maguire som er Sheffield-gutt og har spilt 166 kamper for onsdagens motstander trodde han hadde reddet rødtrøyene fra et pinlig nederlag mot tabelljumboen.

Det hadde han ikke.

– Sesongens største sjokkresultat er et faktum, utbrøt TV 2s kommentator Espen Ween etter kampen.

– Det er jo reservene til Sheffield United som scorer disse målene. Det er gjestene som har store skadeproblemer. Dette er ikke bare sjokkerende. Det er ubegripelig at Manchester United klarer å tape denne kampen, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Maguire: – Det er utrolig

Tapet var Manchester Uniteds første Premier League-tap siden 1. november. Manchester Uniteds stopperkjempe Harry Maguire hadde liten forståelse for at Sheffield Uniteds mål ble stående, når han selv fikk en lignende situasjon avblåst mot seg kort tid senere.

– Deres hendelse var definitivt en styggere situasjon enn min. Det er utrolig egentlig. Jeg har ikke snakket med dommeren, men om han hadde sett den i reprise hadde han ikke blåst.

Da Aaron Ramsdale og Harry Maguire smalt sammen i luften havnet ballen i beina til Anthony Martial. Franskmannen trillet ballen mot mål, men dommer blåste før den gikk inn i nettet. Dermed kunne ikke VAR bryte inn og gi rødtrøyene mål.

– Vi er skuffet. Vi tapte en kamp vi burde gjort det bedre i, selv om ett mål ble tatt ifra oss. Han tupper den inn etter at ballen går mellom armene på keeperen. Det er en feil avgjørelse. På deres første mål ser man at Billy Sharp går inn i ryggen på David de Gea, men det er bare én av avgjørelsene som gikk imot oss i dag, sier Ole Gunnar Solskjær etter kampen.

HÆ: Harry Maguire skjønte lite da dommeren valgte å dømme mot ham i førsteomgang. Foto: Dave Thompson

Tapet sørger også for at byrival Manchester City blir liggende over dem på tabellen. De lyseblå har også én kamp mindre spilt.

– Dette er en type opplevelse som bør og skal gi en reaksjon fra en spillergruppe. Kanskje har de godt av dette. Det har gått på skinner lenge, og nå kommer de ned igjen, sier Brede Hangeland.

Kontroversiell scoring for bortelaget

Kampen startet i et voldsomt tempo og allerede etter ti minutter hadde begge lag skapt store sjanser.

Billy Sharp fikk en eventyrlig mulighet til å sende gjestene i ledelsen, men alene med David de Gea klarte ikke ringreven å holde hodet kaldt.

Målet skulle likevel komme for tabelljumboen. Og det av en tidligere Manchester City-junior.

I sin fjerde Premier League-kamp fra start gikk venstreback Kean Bryan til værs og stanget inn et hjørnespark.

Ekspertene i TV 2s Premier League-studio mente målet burde vært annullert.

– Billy Sharp kaster seg inn i Manchester Uniteds keeper. De Gea blir såpass hindret at jeg mener det er et frispark, sier Brede Hangeland.

FORSTYRRES: Her dyttes David de Gea av Billy Sharp i det spanjolen går til værs for å bokse ballen unna. Foto: Dave Thompson

Han fikk støtte av Simen Stamsø-Møller.

– Dommeren som sitter i VAR-rommet gjør en stor feil, sier han.

– Rett og slett svakt av dommerteamet, sier Hangeland.

Overfor TV 2 bekrefter Premier League at målet ble vurdert i VAR-rommet:

«VAR sjekket ut hendelsen, men følte at det var normal kontakt og ikke en klar feil, noe det måtte vært om målet skulle blitt annullert.»

Maguire straffet gamleklubben

Manchester United dominerte førsteomgang fullstendig, men klarte ikke å få ballen i mål.

Etter 64 minutter skulle Solskjær få slippe jubelen løs.

Harry Maguire viste ingen nåde da han fikk gå uforstyrret gjennom gamleklubbens felt. Med et kontant hodestøt sørget han for at lagene var like langt.

– Da begynner opplevelser å dukke opp i hodet til de 22 spillerne utpå her. Sheffield United med nesten kun tunge opplevelser, mens Manchester United-spillerne vet at de har snudd flere kamper denne sesongen, sa TV 2s ekspertkommentator Petter Myhre.

Sheffield United tilbake i ledelsen

Ut av ingenting tok gjestene tilbake ledelsen etter 74 minutter. Etter flere merkelige vurderinger i hjemmelagets 16-meter, havnet ballen i beina til Oliver Burke.

Den lynraske skotten dempet ballen og hamret til. Skuddet gikk via Axel Tuanzebe og inn bak en forfjamset David de Gea.

– Det er komiforsvar fra Manchester United, var dommen til tidligere Premier League-forsvarer Brede Hangeland.

JUBEL: Sheffield United-spillerne jubler for det som skulle vise seg å bli kampens siste mål. Foto: Tim Keeton

Tapet gjør at Manchester City blir liggende ett poeng foran Solskjær & co. på tabellen, med én kamp mindre spilt.

Sheffield United blir liggende nederst på tabellen, men tre poeng på Old Trafford gir garantert energi i kampen om Premier League-overlevelse.