Her fikk politibetjenten seg en overraskelse

Nå som det virkelig har begynt å bli vinterlige temperaturer ute, synes nok mange bilister det er lite fristende å stå ute og skrape isen av ruta.

Det kan nok synes både kaldt og kjedelig. Men loven er klinkende klar: Har du ikke skikkelig sikt, skal du ikke begi deg ut på kjøretur.

Vi har mange ganger vist eksempler på bilister som har tatt sjansen, likevel. De risikerer da både egen og andre helse. Blir de stoppet av politiet da, er sjansene store for at førerkortet ryker.

Og akkurat det er kanskje frykten som føreren av Golfen på bildet kjenner på, når blålysene slås på politimotorsykkelen.

Overrasket

Bilen vinkes til siden på Ring 3 ved Ullevål onsdag kveld.

Når utsynet sjekkes, får imidlertid politibetjenten seg en liten overraskelse. For fra innsiden av bilen er faktisk sikten bedre enn det kan se ut som fra utsiden.

Resultatet blir at den heldige bilisten kan puste lettet ut. Det blir "bare" et forenklet forelegg, noe bilisten vedtar på stedet og kan kjøre videre.

– Ta de nødvendige minuttene

– Det er årstiden for å minne om at bilister må ta seg de nødvendige minutter for å sikre tilstrekkelig utsyn, sier politioverbetjent Frode Andreassen i Seksjon for trafikk- og sjøtjeneste i Oslo politidistrikt til Nordre Aker budstikke.

Boten for å slurve med isskrapingen er 2.750 kroner. Men ofte blir resultatet altså anmeldelse og at førerkortet beslaglegges.

Børst av snøen

En tommelfingerregel som også politiet praktiserer, er at du minst må skrape det feltet som vindusviskerne dekker av frontruten.

I tillegg skal du naturligvis også ha sikt andre veier også.

Det er også viktig å børste snø av bilen. Snø på panseret vil fort blåse opp og legge seg på frontruten når man kjører, det kan skape skumle situasjoner.

Varme opp før du kjører

Snø på taket kan også lage problemer for bilene bak. Den bør fjernes før man kjører avgårde.

Et godt tips: En god isskrape og en skikkelig snøkost bør være obligatorisk i bilen nå.

Og har du mulighet til å forvarme bilen, bør du absolutt gjøre det. Da kan du sette deg rett inn i varm bil, med isfrie ruter.

