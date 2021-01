Høie: Dette må til for at Norge skal åpne opp igjen

Under onsdagens pressekonferanse fortalte statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen innfører de strengeste innreisereglene siden 12. mars i fjor, da Norge ble stengt ned for første gang.

– Grensen blir i praksis stengt for alle som ikke er bosatt i Norge med noen unntak, fortalte statsminister Erna Solberg (H) under onsdagens pressekonferanse.

Selv om Norge fortsatt vil å vareleveringer vil nedstengingen ramme blant annet industrien, som er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Tiltakene, som trer i kraft natt til fredag, vil i utgangspunktet vare to uker, men Solberg ba folk om å være forberedt på at de kan vare lenger.

NHO-direktøren fortalte i etterkant av pressekonferansen at norske bedrifter kan tåle disse tiltakene i to uker, men ikke utover det.

– En stund fremover

TV 2 har spurt helseminister Bent Høie (H) om hva som må til for å lette på tiltakene.

– Vi må være forberedt på at vi må ha strenge innreiserestriksjoner en stund fremover, nettopp fordi vi ikke ønsker en ytterligere nedstenging, slik som landene som har mistet kontroll på smitten har gjort, sier han onsdag kveld.

– I Europa er smittetallene lave og synkende. Må smittetallene i Europa ned for å lette på tiltakene?

– For at vi skal kunne åpne mer opp mot Europa må vi både se på smittesituasjonen i de landene, og ha veldig strenge kontrollsystemer for hvem som kommer inn, sier Høie.

– Det som bekymrer oss ekstra nå er ikke bare smittetallene i Europa, men at en rekke av landene der trolig har spredning av den mer smittsomme varianten, uten at de overvåker den på samme måte som Norge, Danmark, Storbritannia og Island, fortsetter han.

Han forteller at regjeringen ikke ønsker å miste overtaket over den engelske mutasjonen av koronaviruset, som regjeringen mener de sterke restriksjonene som ble innført 3. januar har hjulpet med å forhindre.

Solberg spurt om Østlandet

Under onsdagens pressekonferanse ble statsminister Solberg spurt om hvorvidt innreiserestriksjonene vil kunne resultere i lettelser på andre områder, for eksempel på Østlandet.

Det er innført strenge tiltak i 25 kommuner på Østlandet i anledning utbruddet av den engelske mutasjonen av koronaviruset i Nordre Follo kommune.

HÅPER PÅ LETTELSER: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), håper innreiserestriksjonene kan føre til lettelser av koronatiltakene i Oslo. Foto: Terje Pedersen

Under pressekonferansen fortalte Solberg at det vil tatt en ny runde på disse tiltakene før månedsskiftet, men hun gikk ikke i detalj på hva dette kunne medføre.

Overfor VG forklarer Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at han er glad for dagens nyhet om innreiseregler, som han tror vil gjøre det lettere for å åpne opp i Oslo.

– Strengere regler for importsmitte mener jeg da kan gjøre at vi raskere og enklere kan åpne opp i Oslo, så det gleder jeg meg over. Men om dette er nok, det vet vi ikke. Det vil smittetallene og utviklingen fremover vise oss. Så får vi håpe det, sier byrådslederen, sier han til avisen.