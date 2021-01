Det ruller flere tusen Tesla Model S på norske veier. Det er snart ti år siden den ble lansert.

Selv om den på utsiden kan se ganske lik ut, har den underveis fått en rekke oppgraderinger. Noen handler om fysiske endringer – mens de aller fleste er trådløse oppdateringer av software.

Men i år kommer det en "ny" Model S – og nå drar den amerikanske elbilprodusenten på mye mer. Riktignok er ikke de utvendige endringene veldig omfattende. Her er det blant annet små justeringer på fronten – og det er nå såkalt chrome delete (all krom er fjernet) som standard. Nå blir det også heldekkende glasstak.

Innvendig, derimot, skjer det en aldri så liten revolusjon. Ikke minst med rattet – som nå minner om det du finner i et fly.

Jada, fra før har Tesla sin Autopilot, og nå får du "pilot-konsoll", i tillegg.

Her er det nye rattet.

Tre skjermer

Det andre man legger merke til innvendig, er at den store, stående skjermen vi er vant med, er endret. Nå er det en horisontal, i stedet. Slik som i Model 3 og Model Y.

Men i motsetningen til disse bilene, er det fortsatt en egen skjerm for instrumentene, i Model S.

Den nye hovedskjermen har fått mye bedre oppløsning. Tesla omtaler den som en “gaming maskin med 10 teraflops med kraft” og røper at den får støtte for trådløse gamepads.

Totalt blir det nå tre skjermer:

17″ – hovedskjerm

12,3″ – digitale instrumenter

8″ – skjerm for baksetet

Det er dessuten flere gode nyheter for baksetepassasjerene: Nå har de også fått tilgang til midtarmlene. Her er det både koppholdere og plass til trådløs lading av to telefoner. Når midtarmlenet ikke er i bruk, vippes det opp, og du har tre sitteplasser.

Nå er det imidlertid tydelig at det er lagt mest vekt på komfort i de to setene på sidene. De har fått bedre sidestøtte.

Det er også blitt en mye større og mer tradisjonell midtkonsoll mellom forsetene.

Verdens raskeste serieproduserte bil

Det blir tre varianter av Model S i 2021. Alle får firehjulsdrift. Rekkevidden på innstegsmodellen, Long Range, er 663 kilometer, og startprisen 899.000 kroner.

Den skal forresten klare 0-100 km/t på bare 3,2 sekunder.

Sammenlignet med to andre utgavene, blir den imidlertid rene sinken.

Nå kommer nemlig de mye omtalte Plaid-modellene. Det blir to varianter av denne: Plaid og Plaid+. Og her kan vi trygt si at Tesla setter skapet på plass. Igjen. Nå skal de levere verdens raskeste serieproduserte personbil.

Tesla har åpenbart valgt å fokusere mer på baksetepassasjerene. Nå virker komforten her å være løftet flere hakk.

Tre motorer

Plaid-modellene har tre motorer. Plaid klarer 0-100 km/t på svimlende 2,1 sekunder. Toppfarten på 320 km/t setter også en ny standard.

I Norge starter prisen på Plaid på 1.199.900 kroner.

Plaid+ blir enda raskere og enda sterkere. Det blir over 1.100 hk. Tesla røper ikke 0-100 km/t-tiden, men lover at den skal være under 2,1 sekunder.

Den får dessuten en rekkevidde på hele 840 kilometer. Da kan du for alvor si takk og farvel til rekkeviddeangst.

Plaid+ vil starte på 1.399.900 kroner i Norge. Levering i Norge anslås sent i 2021.

Oppskriften blir lik på SUV-en Model X.

Model X-råskinn

Nyheter blir det også med SUV-en Model X. Her blir det to utgaver: Long Range og Plaid.

Førstnevnte får rekkevidde på 540 kilometer, gjør 0-100 km/t på 3,9 sekunder – og får en startpris på 949.900 kroner.

Den nye toppmodellen, Model X Plaid, får samme tremotors-løsningen som Model S Plaid. Dermed snakker vi plutselig superbilytelser, her også. 0-100 km/t skal SUV-en, med opptil sju seter, klare på 2,6 sekunder. Kanskje verdt å nevne at nye Porsche 911 Turbo S bruker 0,1 sekund mer, på samme øvelse ...

Innvendig kommer de samme løsningene her, også: Nytt ratt, opptil tre skjermer og nye seter.

Beregnet levering på de nye modellene er september, i konfigurasjonen til Tesla i Norge.

Her er de nye toppmodellene til Tesla: Model S Plaid+: Den raskeste akselerasjonen 0-100 km/t for en serieprodusert bil noensinne

Akselerasjon fra 100 km/t: <2,1 s

Kvart mile: <9,0 s

1.100+ hestekrefter

Tre drivenheter med høy ytelse

Rotor med karbonermet hylse

Dreiemomentvektor Model S Plaid: Akselerasjon fra 0-100 km/t: 2,1 s

1.020 hestekrefter

Tre drivenheter med høy ytelse

Rotor med karbonermet hylse

Dreiemomentvektor Model X Plaid: Akselerasjon fra 0-100 km/t: 2,6 s

1.020 hestekrefter

Tre drivenheter med høy ytelse

Rotor med karbonermet hylse

Dreiemomentvektor

